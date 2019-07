Isparta Belediyesi şehrin ekonomik hayatına katkı sumak amacıyla Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında yapılan protokolle, OSB’de 78 bin metrekarelik bir alanda asfalt çalışması gerçekleştirmişti. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarla, Isparta ekonomisinin can damarlarından birisi, mihenk taşı olarak görülen Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi yapılan asfalt çalışmaları ile yeni yüzüne kavuştu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi. OSB yönetimi tarafından yapılan davet üzerine bölgeye giden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e işadamları tarafından yapılan hizmetten dolayı teşekkür edilirken, plaket takdiminde bulunuldu. Programa Isparta Belediye Meclisi Üyeleri de eşlik etti.Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde iş adamlarıyla gerçekleşen buluşmada konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, “Sanayimiz için gerekli olan yol çalışmalarında Sayın Başkanımızın büyük emeği geçti. Çalışmalar 25 günde tamamlandı. Bu çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımıza, belediye meclisi üyelerine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.Nazik davetten dolayı OSB yönetimi ve işadamlarına teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanayicilerle daima işbirliği içerisinde olduklarını hatırlattı. Seçim öncesi OSB’ye ziyarette bulunduğunu ve burada sanayicilerin bugüne kadar yaptırmak isteyip de yaptıramadıkları yolların seçilmesi halinde yapılması talebinde bulunduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “O zaman ‘bu bizim için bir şereftir. Göreve geldiğimizde ilk çalışmalardan birisi OSB’nin asfaltlarının yenilenmesi olacaktır’ demiştik. Isparta Belediyesi her ay nüfusuna göre devletten bir gelir alıyor. Bu para siz sanayicilerimizin ödediği vergilerden geliyor. Biz devletimize Isparta olarak ne kadar vergi veriyorsak o oranda bize bu para hizmet için geri dönüyor. Isparta’mıza gelen paranın birçoğu siz sanayicilerimizin sayesinde şehrimize geliyor. Öyle olunca o para sizin, bu hizmeti bizim yapmamız gerekiyor. İşbirliği içinde istişare ile ihtiyaca göre hizmetlerde harcanıyor. Sanayicimiz şehrimize katkı sağlıyor, şehrimizin her türlü ihtiyacını karşılayan gelirlere destek veriyor. İstihdam sağlıyor, ihracat yapıyor, döviz getiriyor, vergi veriyor, bunlar bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.Göreve geldiklerinde asfalt çalışmasını yapacaklarına dair söz verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Göreve geldiğimizde asfalt makinelerimizi ilk olarak OSB’ye getirdik ve çalıştırdık. Geç vakitlere kadar çalışarak bir ay içerisinde bu çalışmaları yaptık. Bu çalışmalara sizlerde destek verdiniz. Bunun yanında yine Isparta halkımıza jest yaptınız, İstanbul Caddesindeki Kolçelik Kavşağı ile Toptancılar Sitesi arasındaki bir kilometrelik bozuk asfaltın yenilenmesinde de bitümü sizler karşıladınız. İşbirliği içerisinde şehrimize neler kazandırdık, hepimiz mutluyuz, hem Isparta’mız ihtiyacını karşıladı, hem sanayicimiz burada altyapısını tamamlamış oldu. Bizlerde gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah’ın izniyle Isparta’mızda çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Yeter ki birlik beraberlik içerisinde olalım. Yeter ki oturup konuşabilelim. Yeter ki istişare yapabilelim. Bunları yaptığımız sürece bizler şehrimizin birçok eksiğini fazlasıyla yaparak, Isparta’mızın refah düzeyini, yaşam şartlarını altyapısını daha da güçlendirebiliriz. Bundan sonraki çalışmalarda da sizlerle daima birlikte