İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

Ekstra artışlar emekli maaşları arasındaki makası azaltırken, 'eşit zam' formülü gündemde. Tasarı hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek. Ayrıca çok düşük maaş alan emeklileri rahatlatacak bir formül de gündeme geliyor.





Emekli maaşları arasındaki makası azaltmak, gelir düzeyini artırmak için, son yıllarda pek çok ekstra düzenleme yapan hükümet, emeklilerin yüzünü güldürdü. 2000 öncesi intibak, seyyanen artışlar ve promosyon bu düzenlemelerden bazıları. Emeklilerin gelirini artıracak yeni düzenlemeler de gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor.



GELİRİ ARTIRIR



Halen memur emeklilerinin zammı memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 12 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, “Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı” çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor.



ARTIŞ ORANI BİLİNECEK



Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasındaki farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek, enflasyona bağlı olmayacak. Enflasyon oranını geçerse fark ödenecek.



ASGARİ AYAR DA GÜNDEMDE



Çok düşük maaş alan emeklileri rahatlatacak bir formül de gündemde. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa, özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla Bağ- Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak. Şu anda uygulanan net 2 bin 20 liralık asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak.



KAYNAK: GÜNEŞ

