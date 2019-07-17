GÜLDEN SONRA ’’LAVANTA’’

Türkiye’nin en fazla gül yetiştiren ili olan Isparta, son yıllarda Genel Müdürlüğümüz ORKÖY kredi destekleriyle lavanta üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Itri bitkilerin yetiştirilmesi noktasında uygun ekolojik şartalara sahip olan bölgemizde yaygın olarak yetiştirilmeye başlanan lavanta ilimizde turizm potansiyelinin gelişmesine de katkı sağlıyor.Ispartanın Keçiborlu ilçesina bağlı Kuyucak ve Çukurören köylerinde üretilen lavanta ile Türkiye üretiminin yüzde 93’ü karşılanmakta olup Türkiyede ilk defa ekolojik turizimin geliştirilmesi, kıraç ve boş arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY Şube Müdürlüğü’nce 2015 yılında tip proje ile Keçiborlu Çukurören köyünde 3 aileye 10.500 TL, Keçiborlu Kuyucak köyünde 4 aileye 14.000 TL olmak üzere 7 aileye 24.500 TL lavanta desteklemesi yapılarak vatandaşlara alternatif geçim kaynağı yollarının sağlanmasından sonra çalışmalar neticesini vermeye başladı.Bölge Müdürlüğümüzce son iki yılda gelir getirici tür tesisi kapsamında 160 hektar alanda 305. 000 adet lavanta fidanı dikilerek yöre halkının geçim kaynağı ve bölge turizminin gelişmesine destek verildi.