Isparta’da 2019 yılının ilk 6 ayı sonunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çalışma bilançosunun ortaya konulduğu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valilik Göl toplantı salonunda gerçekleştirildi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kaymakamlar, yatırımcı kamu kurumları temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı.Isparta’da yılın ilk 6 ayında yatırımcı kamu kuruluşları tarafından çalışılan 373 adet proje üzerinde proje bedelleri toplamı 3.054.169.271 olurken, 373 proje için ilk altı aylık dönemde 452.890.867 TL ödeneğin 255.526.488 TL’si harcandı. Yapımı devam eden projelerde 2019 yılı ilk 6 ayda harcama oranı yüzde 56, fiziksel gerçekleşme oranı ise yüzde 36 oldu.2019 yılında Isparta’da kamu kuruluşlar ve mahalli idarelerce proje bedelleri toplamı 3.306.512.164 TL olan 604 adet proje üzerinde çalışıldı. Bu projelere 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 603.225.440 TL ödenek ayrılırken bu ödeneğin 256.784.594 TL’si harcanarak, 2019 yılı harcama oranı % 43, fiziksel ise % 28 oranında gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, koordinasyon toplantısının amacının kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.İl Koordinasyon toplantılarının yatırımcı kamu kurum kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyon sağlamak açısından önemli olduğuna vurgu yapan Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta’nın geçmişten bugüne eğitimden, sağlığa, alt yapısına kadar biri çok yatırım aldığını söyledi.Vali Ömer Seymenoğlu, 2019 yıl sonuna hedeflenen rakamlara ulaşacaklarını belirtti.Toplantıda yatırımcı kuruluş yetkilileri söz alarak, Isparta’ya yürütülen projeler, fiziki ve parasal olarak gerçekleşme oranları hakkında katılımcılara bilgi verirken, toplantı karşılıklı soru cevap ve çözüm önerileri ile sona erdi.