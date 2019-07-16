15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ : ISPARTA TEK YÜREK OLDU

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ : ISPARTA TEK YÜREK OLDU
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ :
ISPARTA TEK YÜREK OLDU
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programları ülke genelinde olduğu gibi Isparta’da 15 Temmuz’un Ruhuna yaraşır şekilde coşku içinde gerçekleştirildi. Yürüyüş ile başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına devam eden etkinliklerde Ispartalılar, 15 Temmuz'u Unutmadıklarını, Unutmayacaklarını güçlü bir şekilde gösterdiler.
Isparta Valiliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü akşam etkinlikleri, Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı.
Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş, protokol mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe mehteran takımı, atlılar ve Türk Bayrağını taşıyan gençler eşlik etti. Milli Birlik yürüyüşünde katılımcıların üzerine litrelerce gül suyu sıkıldı.
Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşımız okundu.
Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından şehitlerimiz için dua edildi.
Ispartalı 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş o gece yaşananları katılımcılar ile paylaşarak milletimizin o gece istiklal marşımızın her mısrasını bir kez daha yaşadığını kaydetti. 
Kürsüye gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ülkemizden bir tek çakıl taşını almayacaklarını anlayanların şimdi ise farklı yöntemler ile baskı kurmaya devam ettiklerini belirterek, Türk milletini durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti.

VALİ SEYMENOĞLU ;
“HİÇBİR ŞER ODAĞI BU MİLLETİN, BU ÜMMETİN SIRTINI YERE GETİREMEYECEKTİR”
Türk bayrağını öperek konuşmasına başlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu milletimizin kalbinde ve elinde Türk bayrağı Minarelerde ise ezan ve salalar okunduğu sürece hiç bir şer odağının milletimizin sırtını yere getiremeyeceğini belirterek, “Biraz önce şu minareden ezanı dinledik ve şu al bayrağı dalgalandırıyoruz. Emin olun ki bu milletin kalbinde bu bayrak durduğu müddetçe, bu minarelerde bu ezan, bu sela okunduğu müddetçe hiçbir şer odağı bu milletin, bu ümmetin sırtını yere getiremeyecektir. Bundan hepimiz emin olabiliriz. Çünkü, bizler buradayız, buradayız buradayız. O gece yaşananları il valiniz olarak İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Mülkiye Başmüfettişi, bir kaymakam olarak yaşadım. O şer odaklarının, içimizdeki arkadaşlarımıza nasıl ulaştığını, onları nasıl kandırdığını, kimini parayla, kimini makamla, kimini din ve ibadetle nasıl kandırdıklarını ben şahit oldum. Bu kardeşiniz ve sizler buna şahit oldunuz. Biraz önce, burada 18 yaşında körpecik bir gazimizi dinledik. Anası babası onu İstanbul’a yollamış, bu millete, bu devlete askerlik yapsın, bu bayrağı dalgalandırsın, bu ezanı susturmasın, gerekirse vatana şehit olsun, gazi olsun diye göndermiş. Ama o içimizdeki hainler, şerefsizler, üniformasını satanlar bu arkadaşımızı bırakın asker ocağında aldığı eğitimi, vatan - millet sevgisini bu millete yansıtmayı, gazi olarak bizlere geri göndermişlerdir. Ama sevgili gazimize ne mutlu ona diyorum, çünkü 18 yaşında gazi olmak herkese nasip olmuyor. Şu anda aramızda onlarca Kıbrıs gazimiz var, kimi 70 yaşında, kimi 75 yaşında. Emin olun ki, yine herkese gazilik de nasip olmuyor. Ama dinimizde, inancımızda öyle bir şey var ki, o da şehadet, o da herkese nasip olmuyor.
15 Temmuz gecesi yine bu milletin has evladı olan 250 kişiyi bu vatan için, bu bayrak için, milli birlik ve beraberliğimiz için, bu ezan için şehit verdik. Onların da anaları - babaları var, evlatları var. Her gün elimizde fırsat oldukça, onlarla oturup sohbet ediyoruz, emin olun ki; çok vakur duruşlarıyla acılarını yüreklerine gömüyorlar. Ama bu milletin, bu devletin bekası için gömüyor, yoksa hiç kimse evladından vazgeçmez. Şehit de olsa, Peygamber Efendimize komşu olacağını inansa da hiçbir ana - baba evladından kolay kolay vazgeçmez. Ama bu inanç var ya bu inanç, bu millette olduğu müddetçe, bu millet, bu devlet, bu bayrak yaşayacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda, bu saatte burada bulunduğunuza göre, bu birliğimizin, beraberliğimizin, tek yürek oluşumuzun, güçlü duruşumuzun sahibi zaten sizlersiniz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı olarak İstanbul Atatürk Havalimanında halka yaptığı konuşma 15 Temmuz Demokrasi meydanında bulunan dev ekran ile vatandaşlara izletildi.
Program öğrenciler tarafından ilahi dinletisi ve Isparta Belediyesi Mehter takımının konseriyle devam etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etiklikleri gece yarısı 00:13’te tüm camilerde okunan sala ile sona erdi.

 
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