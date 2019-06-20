İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetler aralıksız sürdürülmekte olup bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetler aralıksız sürdürülmekte olup bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde;
- 17.06.2019 tarihinde. Aksu ilçesi Terziler köyü Tynada antik kenti bölgesinde, bir grup şahsın kaçak kazı yapacağı bilgisi alınması üzerine icra edilen faaliyet sonucu; (4) şüpheli 1 Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiş bölgede kazı yaptıkları esnada kullandıkları araç ve aletlerle birlikte yakalanmıştır
- 18.06.2019 tarihinde. Gaziantep ilinde ikamet eden bir şahsın, elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak üzere İsparta iline getireceği bilgisi alınmıştır. İcra edilen faaliyet sonucu; şüpheli Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesi mevkiinde seyahat ettiği otobüste yakalanmış olup, çantasında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 21x11 cm. ebatlarında yaklaşık 1 kg. ağırlığında Viking Savaşçısı figürlü madeni heykel ele geçirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.