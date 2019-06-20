17.06.2019 tarihinde. Aksu ilçesi Terziler köyü Tynada antik kenti bölgesinde, bir grup şahsın kaçak kazı yapacağı bilgisi alınması üzerine icra edilen faaliyet sonucu; (4) şüpheli 1 Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiş bölgede kazı yaptıkları esnada kullandıkları araç ve aletlerle birlikte yakalanmıştır 18.06.2019 tarihinde. Gaziantep ilinde ikamet eden bir şahsın, elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak üzere İsparta iline getireceği bilgisi alınmıştır. İcra edilen faaliyet sonucu; şüpheli Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesi mevkiinde seyahat ettiği otobüste yakalanmış olup, çantasında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 21x11 cm. ebatlarında yaklaşık 1 kg. ağırlığında Viking Savaşçısı figürlü madeni heykel ele geçirilmiştir.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetler aralıksız sürdürülmekte olup bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde;Meydana gelen (2) ayrı olayda yakalanan toplam (5) şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.