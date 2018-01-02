GENÇLİK ŞÜHEDANIN İZİNDEN YÜRÜYECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 103’üncü yıldönümünde, “Gençlik Şühedanın İzinde” sloganıyla başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde şehitlerini anacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, ‘Gençlik Şühedanın İzinde’ sloganıyla 81 ilde düzenleyeceği “Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları”nda binlerce genç, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek.Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitleri’ni Anma etkinlikleri 5-6-7 Ocak 2018 tarihlerinde başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 7 Ocak’ta başta Sarıkamış olmak üzere tüm illerde “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” Anma Yürüyüşü düzenlenecek.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 103’üncü yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanında binlerce gencin, şanlı ecdadını anacağını belirterek, “Sadece Sarıkamış’ta değil, ülkemizin dört bir yanında düzenleyeceğimiz anma programlarıyla gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacak. Fedakar ecdadını ve şehitlerini anacak” diye konuştu.Sarıkamış’ta düzenlenecek Anma Programı, 5 Ocak Cuma günü şehit ve gazi aileleri onuruna verilecek yemekle başlayacak. Sarıkamış Kazım Karabekir Camii’nde okunacak mevlidin ardından, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda bir anma programı düzenlenecek ve sonrasında da meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek.Anma Programı’nın ikinci günü olan 6 Ocak’ta ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kardan heykeller sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Aynı günün akşamında Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek.Etkinliğin son günü olan 7 Ocak Pazar günü ise Kızılçubuk Zirve ile Yukarı Sarıkamış Şehitliği arasında “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ndeki anma töreni sonrası, 103’üncü Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programları Solotürk gösterisi ile sona erecek.