BAŞKAN PALA BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ!
Eğitime verdiği desteği sürdüren Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, düzenlenen resim, şiir ve kros yarışlarında beldeyi temsil eden ve derece alan öğrencileri ödüllendirdi. Isparta’da düzenlenen resim, şiir ve kros yarışlarında derece alan öğrencileri ödüllendiren Başkan Pala, “Sarıidris Ortaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz den resim, şiir ve kros yarışmalarında birincilik kazanarak kasabamızı gururlandıran öğrencilerimiz ödüllendirdik. Öğrencilerimizin başarılı olması için çaba gösteren, onları özveriyle çalıştıran değerli öğretmenlerimize de plaketlerini takdim ettik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarılarının devam etmesini diliyoruz” dedi.