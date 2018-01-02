BAŞKAN PALA BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ!

Eğitime verdiği des­teği sürdüren Sarıidris Belediye Başkanı Rama­zan Pala, düzenlenen resim, şiir ve kros yarışla­rında beldeyi temsil eden ve derece alan öğrenci­leri ödüllendirdi. Isparta’da düzenlenen resim, şiir ve kros yarışlarında derece alan öğrencileri ödüllendiren Başkan Pala, “Sarıidris Ortaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz­ den resim, şiir ve kros ya­rışmalarında birincilik ka­zanarak kasabamızı gururlandıran öğrencileri­miz ödüllendirdik. Öğren­cilerimizin başarılı olması için çaba gösteren, onları özveriyle çalıştıran de­ğerli öğretmenlerimize de plaketlerini takdim ettik. Öğrencilerimizin ve öğ­retmenlerimizin başarıla­rının devam etmesini diliyoruz” dedi.