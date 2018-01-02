Isparta Memur Sen Dualarla Açıldı

Uzun yıllar Mimar Sinan Caddesi üzerindeki binasında hizmet veren Memur - Sen İs­parta İl Temsilciliği yeni mülki­yeti olan Cumhuriyet Caddesi Imamzade işhanı 4. Katındaki hizmet binasını Genel Başkan Ali Yalçın’ın da katılımıyla açtı.Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenevinde dü­zenlenen konferansın ardın­dan yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’in de katıldığı açılış töreninde ko­nuşan Genel Başkan Ali Yal­çın, “Akif inan hocamız Ankara’da bir toplantısında ‘Ne zaman arka sokaklardan ana caddelere çıkarız. O zaman hizmet edebilecek bir pozis­yonda oluruz’ demişti. Ara so­kaklardan ana caddelere geçen bir temsil var. Teşekkür ediyorum şubemize. Kendi mülkiyetimizde olmanın mutlu­luğunu yaşıyoruz. 16 ilimiz kaldı. Yaz gelmeden tüm il­lerde kendi mülkiyetimizde ola­cağız. El birliğiyle, gönül birli­ğiyle bu noktaya geldik. Bu son derece onur verici, gurur verici. Bu tablonun oluşmasında emeği bulunan tüm üyeleri­mize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu.etsin” dedi.Memur Sen İl Temsilcisi İhsan Arıcı da “İnşallah kamu sendikacılığında bir farkın üre­ tildiği ve bir milat olarak gördü­ğümüz, ülkenin yeniden yapı­lanmasında, eğitimde gelinen yapılanmada ve ülkedeki diğer birimlerdeki yeniden yapılan­mada Memur - Sen farkının bütün akanlıklarda ve birim­lerde kendisini ortaya koymak­tadır. Çalışma hayatında toplu sözleşmenin kamu çalışanları­ nın kazanımı olarak önümüze gelmesinde ki en büyük katkıyı veren Memur-Sen’imiz. İnşal­lah bundan sonrada kamu ça­lışanlarının ümidi ve geleciği olmaya devam edecektir. Yeni yerimizde hizmet verecek ol­maktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Duaların ardın­dan açılış kurdelesi kesildi.