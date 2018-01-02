Isparta Memur Sen Dualarla Açıldı

Memur Sen Dualarla Açıldı
Uzun yıllar Mimar Sinan Caddesi üzerindeki binasında hizmet veren Memur - Sen İsparta İl Temsilciliği yeni mülkiyeti olan Cumhuriyet Caddesi Imamzade işhanı 4. Katındaki hizmet binasını Genel Başkan Ali Yalçın’ın da katılımıyla açtı.
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenevinde düzenlenen konferansın ardından yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’in de katıldığı açılış töreninde konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, “Akif inan hocamız Ankara’da bir toplantısında ‘Ne zaman arka sokaklardan ana caddelere çıkarız. O zaman hizmet edebilecek bir pozisyonda oluruz’ demişti. Ara sokaklardan ana caddelere geçen bir temsil var. Teşekkür ediyorum şubemize. Kendi mülkiyetimizde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 ilimiz kaldı. Yaz gelmeden tüm illerde kendi mülkiyetimizde olacağız. El birliğiyle, gönül birliğiyle bu noktaya geldik. Bu son derece onur verici, gurur verici. Bu tablonun oluşmasında emeği bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu.etsin” dedi.
Memur Sen İl Temsilcisi İhsan Arıcı da “İnşallah kamu sendikacılığında bir farkın üre tildiği ve bir milat olarak gördüğümüz, ülkenin yeniden yapılanmasında, eğitimde gelinen yapılanmada ve ülkedeki diğer birimlerdeki yeniden yapılanmada Memur - Sen farkının bütün akanlıklarda ve birimlerde kendisini ortaya koymaktadır. Çalışma hayatında toplu sözleşmenin kamu çalışanları nın kazanımı olarak önümüze gelmesinde ki en büyük katkıyı veren Memur-Sen’imiz. İnşallah bundan sonrada kamu çalışanlarının ümidi ve geleciği olmaya devam edecektir. Yeni yerimizde hizmet verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.