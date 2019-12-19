Geleceğe İlham Veren Yenilikçi Fikirleri Destekliyoruz

Geleceğe İlham Veren Yenilikçi Fikirleri Destekliyoruz
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Geleceğe İlham Veren Yenilikçi Fikirleri Destekliyoruz
Süleyman Demirel Üniversitesi, genç girişimcileri ve ilham veren yenilikçi fikirleri ülkemiz girişimcilik ekosistemine kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda teknoloji tabanlı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmeyi hedefleyen girişimci adaylarının belirlenmesi amacıyla Göller Bölgesi Teknokenti ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından iş fikri yarışması düzenlendi.


Bu yıl ikincisi düzenlenen “Ar- Ge Proje Pazarı”nda, 11 farklı üniversiteden 25 ekibin “Dijital Tasarım”,  “İş Fikri” ve “Prototip” kategorilerinde hazırladığı projeler görücüye çıktı.


Isparta Ticaret ve Sanayiciler Odası (ITSO) Ekonomi Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödüllü yarışmanın bilgilendirme konuşmasını Göller Bölgesi Teknokenti Müdürü aynı zamanda Üniversitemiz Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi yaptı. Son zamanlarda ilimize girişimcilik ekosisteminin kazandırılması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Terzi, TÜBİTAK, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve üniversitemizin fonlarıyla oluşturulan SDÜ Ön Kuluçka Merkezi ile Kuluçka Merkezinin ilimizdeki girişimcilik ekosisteminin ön ayakları olduğunu söyledi.

25 ekibin projesi değerlendirilecek

Prof. Dr. Terzi konuya ilişkin şöyle konuştu: “Proje Pazarı ile amacımız, ilimizde yüksek teknolojili ürünlerin üretilebilmesi için genç girişimcilerin önünü açmak, onlara fırsat tanımak ve onları ekosistemin içerisine dahil etmek. Bu kapsamda 100’den fazla başvuru aldık ve 25 ekibin projesini seçtik.” dedi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Pamukkale Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesinden katılımcıların yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Terzi, jüri üyelerinin de akademisyenler, kamu kuruluşlarının temsilcileri, sanayiciler ve profesyonel yatırımcılardan oluştuğunu belirtti.


I. Oturum: Dijital Tasarım Kategorisi

“Ar- Ge Proje Pazarı”nın “Dijital Tasarım Kategorisinde”; FitCheck ekip lideri Dyt. Dudu Merve Doğan “Diyabet Hastalarında Karbonhidrat Sayımı ve İnsülin Ünitesi Hesaplama Mobil Uygulaması”, Neuroanaliysis ekip lideri Egehan Çetin “EEG Tabanlı Açlık ve Tokluk Tespiti”, Fizyoline ekip lideri Hatice Yakut “Uygun Boyun Postürü İçin Mobil Telefon”, KEPBULUT ekip lideri İhsan Turhan “Küçük esnafın Programı- Kepbulut”, Gren Codes ekip lideri M. Enes Karataş “YAVO-TEK(Yazılım Verimliliği Optimizasyon Teknolojileri”, Es- Es ekip lideri Sinan Ünlü “BİLDİR”, Beta ekip lideri Tuvana Yüksel de “Görüntü İşleme ile Kişiye Özel Gözlüğün Tasarımı” isimli projeleri sundu.

II. Oturum: İş Fikri Kategorisi

“İş Fikri Kategorisi”nde ise RayTek ekip lideri Elif Ceren Gök “Ray Hatlarında Yapısal Bozukluk Tespit Sistemi”, BUTAK ekip lideri Enez Sucuoğlu “Sikloid Redüktör-Cyclo Reducer”, “221B ekip lideri Hüseyin Çalıkuşu “Dedektif Havlu”, FF ekip lideri Kaan Kartal “Boogha Akıllı Priz”, ProTect ekip lideri Kazım Bilkay “Motorlu Araçlar İçin Kovucu Sistem”, İş Güvenliği Hayattır ekip lideri Murat Kodaloğlu “Termal Konfor ve Sistem Kontrolü Sağlayan İş Güvenliği Eldiveni”, EHMLİLER lideri Recep Tos “Infrared ile Bitki Sağlığı Testi”, SİNRAY ekip lideri Selim Akkuş “Raylı Ulaşım Sistemleri İçin Akıllı Trafik Sanyalizasyonu” isimli çalışmalarını anlattı.

III. Oturum: Prototip Kategorisi

“Prototip Kategorisi”nde de Engin Bilim ekip lideri Ahmi Öz “TRPA1 Katyon Kanallarını Hedef Alan Tropikal Ağrı Giderici Tasarımı”, Moleküler Araştırma Ekibi lideri Ali Yalçın “Düşük Sıcaklıkta Lityum Tetraborat(Li2B407) Üretimi”, “INFINITECH ekip lideri barış Can Tekin “WIRELESS PAD”, GreenGrow ekip lideri İsmail Burak Ceylan “GGWifiOne Tarımsal Otomasyon Sistemi”, YKB Tasarım lideri Mehmet Kara “Konuşma Kaybı Yaşayan Bireyler ve Bakıma Muhtaç Bireyler İçin İletişim Cihazı”, SunRichPVcooler ekip lideri Semlin Ener Ruşen “Zenginleştirilmiş Güneş Işını ve PV Soğutucu”, HTS ekip lideri Tayfun Unuk “Hibrit Tekerlekli Sandalye Kiti”, Automation ekip lideri Yicel aydın “Buğday Ayırma, ilaçlama ve Öğütme Sistemlerinin SCADA ile Denetimi” isimli projelerini aktardı.















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