YENİ YILI FUNCİTY'DE KARŞILAYIN!

Isparta'da yeni yılda eğlenmenin yüzlerce unutulmaz yolu var. İşte 2020 için size bir favori , Funcity!



Yeni yılda bir masada oturmayı, televizyona bakarak vakit geçirmeyi tercih etmeyenleri, eğlenceyi seven aileleri ve farklı alternatif arayan herkesi Funcity'nin gözkamaştıran eğlence dünyasına davet ediyoruz.



ISPARTA'NIN EĞLENCE DİYARI FUNCİTY!

Yeni eklenen oyun bölümleri ve rengarenk atmosferinde playstation oyanayabilir, karaoke yapabilir , bilardo yada bowling turnuvaları düzenleyip tatlı rekabetler yakalabilrsiniz.



7'den 70'e herkese hitap eden Funcity, Iyaşpark 1. katta.



