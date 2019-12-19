Başdeğirmen: “Beraber büyümek, ekonomimizi güçlendirmek hepimize fayda getirecektir

Başdeğirmen: “Beraber büyümek, ekonomimizi güçlendirmek hepimize fayda getirecektir
ISPARTA
G.Tarihi: 19.12.2019 15:26
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Isparta Düğün Salonları
Başdeğirmen: “Beraber büyümek, ekonomimizi
güçlendirmek hepimize fayda getirecektir
 
Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı istişarenin yapıldığı görüşmede konuşan Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte yıllarca çalıştıklarını ve kendisini bir ağabey olarak gördüklerini söyledi. Meçikoğlu, “Başkanımızla her zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz. Her zaman kendisinin fikirlerinden yararlandığımız bir ağabeyimizdir. Başkanlık görevinde başarılar diliyorum. Her zaman yanındayız” dedi.
Yeni görevinde başarı dileklerini ileten Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal’da “31 Mart seçimlerinden buyana başkanımıza ziyarette bulunmak istiyorduk. Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Isparta Belediyemiz bizim iktidar partisi belediyelerimiz arasında çevremizde en büyük belediyemiz. Bizde kardeş belediye olarak sayın belediye başkanımızdan fikir ve desteklerine ihtiyacımız olacak” derken, belediyelerine ilişkin bilgiler verdi ve “Isparta Belediyemiz bizim ağabey belediyemiz sayılır” görüşlerinde bulundu.
Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu da, Isparta’da 2005 yılında Aksu İlçesinde vekaleten kaymakamlık görevini yürüttüğünü hatırlattı. Tanrıkulu, “Isparta ili ilçeleri, bu bölge yakından bildiğim bir bölge. Isparta denince aklımda kalan, Isparta gülü ve sokakları, caddeleri gül kokan şehir imajı var. Isparta’da gerek valilik, gerek belediye çalışmalarıyla lavantayı da eklemiş oldular.  Hem gül hem lavanta kokan şehir haline geldi. Bölgemizde önemli potansiyele sahip bir il. Bu potansiyeli her zaman için yükseltecek olan insanımızı yaptıkları çalışmalarla mutluluğa vesile edecek olan başkanımıza başarılar diliyorum. Güzel hizmetler yapmayı Allah nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Bucak, Isparta’ya yakın komşu olan, Burdur’un en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Bundan dolayı bir çok konularda işbirliği içerisinde olduğumuz bir ilçemiz. Ekonomik gücü yüksek, istihdam sağlayan üreten ve bizim de çok istifade ettiğimiz Isparta olarak faydalandığımız bir ilçemiz. Bu ilçemizde Ticaret Odası Başkanımızla birlikte önceki dönemlerde çok hizmet verdik, birçok projede işbirliği yaptık. Bucak Isparta arasındaki işbirliğini geliştirdik, faydalı çalışmalarda bulunduk. Belediye Başkanı olarak da bu işbirliğimizin artarak devam etmesi amacıyla karşılıklı görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Kaymakamımız, belediye başkanımızın da burada olması karşılıklı ilgi alakamızın gösteren bir netice. Bu gelişmeleri en güzel şekilde ilerletmek, beraber büyümek, ekonomimizi güçlendirmek hepimize fayda getirecektir. Karşılıklı birbirimize karşı ihtiyaçlarımızı tabi ki en kısa zamanda çözebilmek için hazırız. Bu güzel çalışmalar bizim vatandaşlarımızın çok daha rahat yaşayabilmesi, refah düzeyinin yükselmesi anlamında bizlerin görevi olan şeyler. Hiçbirimizin sadece kendi bölgemden sorumluyum diye bir düşüncesi yok. Hep beraber işbirliği içerisinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Turizm anlamında da Burdur’umuzla, Bucak’ımızla bağlantılı yapmış olduğumuz güzel gelişmeler var. Komşuyuz, bir birimize bağlıyız. En önemli beraberlikler komşuluklarla gelişiyor. Bizde komşumuzun kıymetini biliyoruz, birlikte güzel işler yapabileceğimizi biliyoruz. Dostluğumuzu beraberliğimizi çok daha ileri götürmek için hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.
 
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Isparta Belediyesi
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