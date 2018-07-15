

- FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı



Isparta’da polis uygulama noktasında yapılan kontrollerde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte bulunan 4 giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yanında, Afyonkarahisar istikametinden gelen araçta yapılan kontrollerde, kimliği sorgulanan M.K. isimli şahsın Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel İlamat Masasınca 'FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Uygulama noktasındaki polis ekiplerince yakalanan M.K.'nın, gerekli işlemleri yapılmak üzere Isparta Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.



İHA

