Isparta Davrazspor'da Teknik direktörlüğe son olarak Antalya Asat Gençlikspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Mehmet Akdülger getirildi.12 Eylül 1957 Aydın doğumlu olan başarılı teknik adam 1992 yılında başladığı antrenörlük kariyerinde profesyonel liglerde Kemerspor,Alanyaspor,Dalaman Kağıtspor,Kemerspor 2003 gibi takımları çalıştırdı amatör liglerde ise Alanya Kestel Belediyespor,Eğirdirspor,Asat Gençlikspor takımlarında görev yaptı.Teknik direktör Mehmet Akdülger'in yardımcılıklarını Fatih Bozbaş ve takımın Sportif Direktörlüğünü de yapan Polat Çelebi yapacak.Isparta ekibinde teknik ekibe başta kaleci antrenörü olmak üzere 2-3 isim daha eklenmesi bekleniyor.Kaynak:Sosyal Medya