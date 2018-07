Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol mensupları, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle birlikte düzenlenen yemek programına katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, 15 Temmuz ve bugüne dek ebediyete intikal eden tüm şehitler için dualar edildi.Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında valilik tarafından şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi.Modapark Düğün ve Konferans Merkezi’nde düzenlenen programa Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, MHP İl Başkan Yardımcısı Osman Sinan, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.Program öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti sunulurken, sonrasında İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından 15 Temmuz şehitleri, gaziler ve vatan için canlarını feda ederek ebediyete intikal etmişler için dua edildi.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu cennet vatanı için milyonlarca insanın kefensiz yatmak için hazır beklediğini söyleyerek, “Milletin bu vatanı ecdattan nasıl devraldığını, ecdadın bu topraklar için ne kadar bedel ödediğini çok iyi biliyoruz. Bundan 2 yıl önce 15 Temmuz akşamı ülkenin ve milletin birliğine, bütünlüğüne ve geleceğine kasteden hainler darbe girişiminde bulunmak istedi. Hainler, her şeyi kendilerine göre hesap etmiş olabilirler ama bu büyük milletin ecdadından almış olduğu güçle ve ilhamla tarih boyunca her türlü ihaneti, saldırıyı bertaraf ettiğini unutmuşlardı. İşte, 15 Temmuz gecesi bu aziz millet, bu hainlere bunu bir kez daha gösterdi. Ülkemiz, milletimiz ve bayrağımızın üzerinde hesapları olanlar, hesaplarını yaparken milletimizin bu özelliğini de hesaplamak zorundalar" dedi.Her zaman bayrağı, ezanı, vatanı ve milleti için kefensiz yatmaya hazır milyonlarca insanın olduğunu hatırlatarak konuşmasını sürdüren Vali Günaydın, büyük Türk milletinin tarih boyunca her tehdit ve ihanet karşısında ecdadından almış olduğu güçle çok büyük fedakarlıklarla her türlü saldırıyı bertaraf ettiğine dikkat çekerek, yarın düzenlenecek olan yıl dönümü etkinlikleri kapsamında herkesi meydanlara davet etti. Günaydın şöyle konuştu:"Biz, 15 Temmuz gecesinde sadece ellerinde şanlı bayrağımızla hainlere gereken dersi veren bir milletin evladı olarak yarın yine aynı kararı ortaya koymak için, birliğimizi, bütünlüğümüzü ortaya koyabilmek için hepimizin meydanda buluşması gerektiğini düşünüyorum. Şanlı bayrağımızı alacağız meydanda bir araya geleceğiz. Dosta düşmana bu millet nasıl bir araya geliyor onu göstereceğiz."Programda kısa bir konuşma yapan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise, terör mücadelesinde bulunanlara Allah'ın güç vermesi temennisinde bulunarak, terörü noktalamak istediklerini, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde yarınlara daha güvenli gelmesini arzu ettiklerini söyledi.Etkinlik, konuşmaların ardından son buldu.İHA