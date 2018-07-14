Fener Rum Patriği Bartholomeos, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde dua etti.Fener Rum Patriği Bartholomeos, Pisidia Metropoliti Sotirios Trampas ile Eğirdir Yeşilada'da bulunan Ayastefanos Kilisesi'ni ziyaret ederek dua ettiler, Yunanistan ve Kore'den gelen ekiplerin sunduğu müzik dinletisine katıldı.Pisidia Metropoliti Sotirios Trampas, kilise ve tarihi hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi. Daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos, "bu kiliseyi dedelerimizin kilisesini restore etmekle diğer dinlere karşı olan saygınızı göstermiş oldunuz. Daha geniş olarak insanlığın müşterek değerlerine olan saygınızı göstermiş oldunuz. Bizler cemaat olarak, Hıristiyan olarak, Türk vatandaşı olan bizler ve diğer ülkelerden gelmiş olan Hıristiyan kardeşlerimizin adına sizlere şükranımızı sunuyoruz. Sizler bizden ne oy bekliyorsunuz ne de başka bir şey bekliyorsunuz. Teveccühünüz ve yeni nesillere verdiğiniz dersten dolayı sizleri kutluyoruz. İleride bütün restorasyon tamamlandığı zaman ilgili makamların izinleriyle bugün gerçekleştiremediğimiz ayinimizi gerçekleştiririz. Bu bize büyük mutluluk verecektir. Bütün Eğirdirlilere hayır dualarımızı iletmenizi rica ediyoruz" dedi.Belediye Başkanı Ömer Şengöl de, "Benim tüm hizmetlerim oy için değildir. Hepimizin tek rabbi olan Allah'ın rızası içindir. Bu nedenle dinsizler de dahil tüm insanların Eğirdir'de rahat yaşamaları, Eğirdir'de rahat gezmeleri için yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak gerekli işlemleri yapıyoruz. 1922'de Ada'dan Yunanistan'a göç eden ailelerin torunları ve çocuklarıyla ahbaplıklarım var. Bu vesile ile hoşgeldiniz diyorum."Ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindekiler Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.İHA