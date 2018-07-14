- Isparta’da kaldırımda bırakılan kadın çantası şüpheli olarak polise ihbar edilince emniyet güçleri alarma geçti. Bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan çantadan çamaşır çıktı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Bahçelievler Mahallesi’nde bugün saat 19.00 sıralarında kaldırım üzerinde bırakılan kadın çantası vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu gerekçesiyle polise ihbar edildi.Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, bölgeyi çevre güvenliği için emniyet şeridiyle çevirirken, otogara yakın noktadaki 108. Cadde’yi de bir süre trafiğe kapattılar.Bomba uzmanının gelmesiyle birlikte şüpheli çanta kontrollü şekilde patlatıldı.Patlama sonrasında yapılan incelemelerde çantanın içerisinde çamaşır bulunduğu ortaya çıkınca, çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.Öte yandan, söz konusu çantanın bir kadın tarafından unutulduğu tahmin ediliyor.İHA