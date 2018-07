- 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 2.yıldönümüAK Parti Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 2.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.AK Parti Genel Merkez Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Necip Türk milletinin her zaman demokrasiden yana tavır koyduğunu belirten Milletvekili Recep Özel, “Tankların, topların önüne duran Türk milletini ve devletini kimsenin yıkamayacağını 15 Temmuz bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel yayınladığı mesajında, “15 Temmuz 2016’da başarısızlıkla sonuçlanan hain darbe girişiminin ardından 2 yılı geride bıraktık. O gün, Türk milleti gerçekten önemli bir demokrasi sınavı vermiştir. Verilen bu demokrasi sınavından da başarı ile de çıkılmıştır. Hainler o gün milletin silahını yine millete doğrultmuşlardır. Ancak necip Türk milleti o silahların karşısına geçerek, göğsünü siper etmiştir. Necip Türk milleti yine tankların, topların önüne geçerek bu milleti kimsenin kirli elleriyle yıkamayacağını göstermiştir. Tüm Türkiye’nin dört bir yanında hainlerin yapmak istediği darbe girişimi Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı, Türk milletinin vakur duruşu ile sonuçsuz kalmıştır. Bu alçaklar bilmelidirler ki bu tür girişimler 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi her zaman sonuçsuz kalacaktır. Çünkü, milletimiz demokrasisine ve özgürlerine saldıranlara karşı her zaman dik durmuştur. Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Harbinde nasıl dik durduysa 15 Temmuz hain kalkışmada da canı pahasına ülkesini savunmuştur. Hain kalkışmayı savuran necip Türk milletinin önünde her zaman saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın 15 Temmuz gününün ikinci yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Yakın tarihimizin en karanlık 15 Temmuz gününün ikinci yıldönümü münasebetiyle öncelikle FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. O karanlık dolu gecede fedakârca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum. 15 Temmuz öncelikle bir darbe teşebbüsüdür. Ayrıca taktikçileri, teorisyenleri, kuryeleri, taşeronları, planlayıcıları, sahadaki tetikçileri belli olan iblisane bir işgal denemesidir” dedi.Belediye Başkanı Günaydın açıklamalarının devamında, “FETÖ; asırlardır devam edegelen Anadolu’nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır. FETÖ; Müslüman Türk milletine düşman olan batıl, batini ve lanetli çevrelerin, küresel ölüm makinesini içimizde ve bölgemizde devamlı çalıştıran haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır. Hiç şüphe yok ki, Türk milleti tarih boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmıştır. Aziz milletimiz 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı vatansever askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz ile beraber demokrasi destanı yazmıştır” şeklinde konuştu.Günaydın şöyle devam etti; “Aziz Milletimiz; sokaklara çıkarak üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durmuş, al bayrağımızı gururla yükseltmiş, şehitlerimize yüreklice sahip çıkmış, kardeşliği inançla savunarak, hainlere dersini çekinmeden vermiş ve teröristlere haddini bildirmiştir. Milletimiz, elinden alınmak istenen milli iradesine yeri geldi tankların önüne yatarak, yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdü. Ateşe, kine, nifaka kafa tuttu. Milletimiz darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bırakmış, Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinin tersiyle itmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır. Atalarımızın bedelini kanlarıyla ödediği bu topraklarda demokrasi ve halkın iradesi dışında hareket ederek ülke yönetimini ele geçirmek isteyen zihniyete verilecek ne vatanın bir karış toprağı ne de milletin tek bir bireyi vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası milli kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir. Bunu kabullenmekte zorluk çıkaranlara Ne Mutlu Türküm Diyene sözüyle cevap verecek, göğüs gereceğiz. Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı; FETÖ ve ihanet yoldaşı terör örgütlerinin şehit ettiği kahraman güvenlik güçlerimize, aziz vatandaşlarımıza ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, minnet duygularımla yâd ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün geleceğimiz açısından yeni bir dirilişe vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.”SDÜ ve ISUBÜ Rektörü Prof.Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla bir mesaj yayımlayarak, “15 Temmuz 2016’da, milli bekamıza, demokrasimize ve egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından iki yıl geçmiştir. Milletimiz, iki yıl önce yaşanan o talihsiz geceden, önce yüce Allah’ın izni daha sonra vatansever, kahraman insanlarımızın gayretleri ile kurtulmayı ve aydınlığa kavuşmayı başarmıştır. Türkiye, o günden bu yana yaralarını hızla sarmış; devletimiz dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta kalmayı başarmış ve giderek daha da güçlenmeyi, yenilenerek büyümeyi gerçekleştirmiştir” dedi.SDÜ ISUBÜ Rektörü Çarıkçı açıklamasında, “Bugün, güzel yurdumuzda huzur ve güven ortamı içinde ülkemizin 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyebiliyorsak, bunu değerli şehitlerimizin mübarek kanları kadar aziz gazilerimizin de insanüstü fedakârlıklarına borçluyuz. Biliyoruz ki çıktıkları yoldan geri dönmeyen şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu vatanın gerçek sahipleridir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de mübarek vatan toprağımızda kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşamamızı, kalkınıp güçlenmemizi, çağdaş medeniyet seviyesine erişmemizi çekemeyen şer odakları, şehitlik ve gaziliğin yüce bir makam olduğuna inanan vatan evlatlarımız sayesinde hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. 15 Temmuz 2016’da şehitlik mertebesine erişen 249 şehidimiz ve çok sayıdaki gazimize minnet duygumuzu ifade etmek ve o gece şahlanan demokrasimizi her daim diri tutmak için kutladığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Rabbimden milletimize başka 15 Temmuzlar yaşatmamasını ve birliğimize ve dirliğimize gölge düşüren nifaktan bizleri korumasını diliyor, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, ise ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ikinci yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Türkiye, tarihinin en alçak hıyanetlerinden birisini takvimler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde yaşamıştır. Bu günün gecesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup bir grup üniformalı hain, uzun süreden beri hazırlandıkları darbe planını uygulamaya koymuş, ancak bu darbe girişimi halkımızın demokrasiye sahip çıkması ile sonuçsuz kalmıştır. Devletimizin güçlenip kalkınmasından rahatsız olan karanlık güçlerin piyonu olan FETÖ mensupları, halkımızın alın teriyle alınan, vatanımızın korunması ve halkımızın güvenliği için kullanılması gereken savaş uçakları, tanklar ve helikopterleri devletimizin asli kurumlarına ve milletimize karşı kullanmışlardır. Kendilerini ‘Yurtta Sulh Konseyi’ olarak tanımlayan darbeci hainler, halkın iradesini temsil eden TBMM’ye, kritik konumdaki kamu kurumlarına bomba yağdırmış, köprüleri, havalimanlarını işgal etmeye, basınımızı susturmaya, halkımızı ise korkutmaya çalışmışlardır” diye konuştu.AK Parti İl Başkanı Zabun açıklamalarının devamında, “Geçmişte yaşadığımız darbelerin yıkıcı etkilerini hala üzerinden atamayan ve her darbe girişiminin ülkemizi ne kadar geriye götürdüğünün bilincinde olan Türk Milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek, darbe yapmaya kalkan hainlere engel olmuş, onlara gereken cevabı vermiştir. Vatanın ve milletinin istikbali için sokağa çıkan halkımız kendilerine doğrultulan silahlara ve üzerlerine sürülen tanklara gereken cevabı vermiş, o gece halkımız yeni bir kurtuluş destanı yazmıştır. Milletimizin dik duruşu ve kahraman kolluk güçlerimiz sayesinde bir gecede bastırılan bu darbe teşebbüsünün sonucunda çoğunluğu sivil vatandaşımız olmak üzere 249 asker ve polisimiz şehit olmuş ve 2 bin 712 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Darbe sırasında basın kuruluşlarımız ve siyasi parti temsilcilerimiz büyük bir vatanseverlik ve basiret örneği ortaya koyarak tercihini darbecilerden yana değil demokrasiden ve milletimizden yana kullanmışlardır. Hangi fikre sahip olursa olsun yediden yetmişe tek yürek olan Türk Milleti yeni bir darbe teşebbüsünü önlemek, demokrasisine sahip çıktığını göstermek amacıyla günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutmuş, ülkemizin artık darbelere geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiş, halkın tercihini görmezden gelenlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Devletimiz, bu hain darbe girişiminin verdiği zararları kısa süre içerisinde telafi ederken aynı zamanda da bu darbeyi organize eden, maddi destek sağlayan ve kamu kurumlarına sızan FETÖ mensuplarını yakalayarak adalete teslim etmektedir” ifadelerini kullandı.Zabun, konuşmasının sonunda, “Birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.İHA