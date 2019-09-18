'Bozkırın plajları' deniz kıyılarını aratmıyor

"Türkiye'nin Maldivleri"nde 4 plaj

Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı

En büyük üçüncü gölün kıyısında yüzme keyfi

Üç tarafı Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz ile çevrili Türkiye'nin sahilleri, turistleri cezbediyor. Sahil kentleri dışında Anadolu'nun ortasında yer alan "bozkır" şehirlerindeki göl ve akarsularda kendiliğinden oluşan kumsallar da ilgi görüyor.Burdur, Isparta, Kırşehir, Konya ve Van gibi denizi olmayan kentlerin plajları, deniz kenarındakileri aratmıyor. Günübirlik ziyaretlerin yapıldığı bu plajların bazılarında bungalov evlerde barınma imkanı da sağlanıyor.Futbol ve voleybol turnuvaları, yelken ve bot yarışları ile su kızağı, kano, su sporları ve eğlenceleri gibi etkinlikler düzenlenen plajlar, festivallere de ev sahipliği yapıyor.Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan tektonik bir çukurda ve kapalı bir havzada bulunan Salda Gölü, Burdur merkeze 76, Denizli'ye 96, Antalya'ya 159 kilometre uzaklıkta konumlanıyor."Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen gölde bin 800 metre uzunluğundaki Beyaz Adalar, bin 72 metrelik Tabiat Parkı, bin 385 metrelik Doğanbaba plajlarının yanı sıra bin 46 metrelik Yeşilova Belediyesi Halk Plajı yer alıyor. Salda Gölü, yılda ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün çevresinde de Altınkum ve Bedre plajları bulunuyor.Tektonik ve karstik etkilerle oluşan tatlı su gölü olan Eğirdir'in çevresindeki iki plajda, plaj voleybolu ve plaj futbolu, motosiklet festivali ve triatlon yarışları gerçekleştiriliyor.Plajlarda, çadır ve karavanlar için kamp alanlarıyla hizmet veriliyor. Ailelerin konaklayabileceği bungalov tarzı evlerin de bulunduğu plajlar, yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.Kapladığı alan bakımından Türkiye'nin üçüncü en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde 5 kilometrelik Karaburun Plajı, denizi andıran görüntüsüyle dikkati çekiyor.Yer altından Manavgat Çayı ile Akdeniz'e ulaşan gölün havzası, Toroslar'dan akan yağmur suları ve akarsulardan ziyade yer altı su kaynaklarından besleniyor.Gölde yüzme keyfi yaşamak ve serinlemek isteyenlerin adresi ise Karaburun Plajı oluyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Karaburun Plajı, hem bölge halkını hem de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.