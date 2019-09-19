TED Isparta Koleji Lisesi’nde Öğrenciler, Kulüplerini Seçiyor

TED Isparta Koleji Lisesi, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini de ön plana çıkararak kendilerini gerçekleştirme serüvenlerinde yollarına ışık tutmaya devam ediyor. Bilimden sanata, yaratıcı yazarlıktan İngilizce dramaya öğrencileri için çok çeşitli bir yelpaze sunuyor. Öyle ki öğrencilerin akademik, bilişsel, sosyal ve mesleki yetkinliklerini geliştirebilecekleri, ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri tam 13 kulüp seçeneği sunuyor. İşte kulüplerimiz:Bilim Proje Kulübü,Akıl Oyunları KulübüRobotik KulübüYaratıcı Yazarlık AtölyesiFelsefi ve Sosyolojik Düşünce KulübüMUN KulübüJournal KulübüEnglish DramaPhotoshop Grafik Tasarım KulübüKarakalem KulübüKarikatür ve Çizgi Roman KulübüOrkestra KulübüKoro KulübüÖğrencilerimiz Bilim Proje Kulübünde dev periyodik cetvelden organik atık santraline, periskop yapımından tohum bankasına birçok yaratıcı projeyi hayata geçirecekler ve ürettikleri projeleri okulun bilim sokağında sergileyecekler. Ayrıca TÜBİTAK projelerine de hazırlanma fırsatı bulacaklar.Uygulamalı Matematik ve Akıl Oyunları Kulübünde öğrencilerimiz sudokudan mangalaya kadar birçok oyun oynayarak matematiği eğlenerek öğrenmiş olacaklar. Matematiksel modellemeler yaparak matematiğin günlük hayatta nerelerde kullanıldığını deneyimleyecekler, ürettikleri materyalleri sergileyecekler. Ayrıca Zeka Vakfının düzenlediği Akıl Oyunları yarışmalarına katılacaklar.Yaratıcı Yazarlık ve Drama Kulübünde; öğrencilerimiz öykü, roman, şiir nasıl yazılır öğrenecekler, yıl içinde birçok yazarla bir araya gelecekler, tüm TED Okullarının katılımıyla TED Edebiyat Günleri düzenleyecekler.MUN, “Model Birleşmiş Milletler Kulübü”nde öğrenciler sadece ulusal değil uluslararası MUN Konferanslarına katılacaklar, İngilizce dil edinimlerini en üst seviyeye taşıyacaklar.Journal Kulübünde öğrenciler İngilizce okul gazetesi hazırlayacaklar. İçeriğinde yok yok. Araştırmayı seven, kendine güvenen gazeteciliğe meraklı tüm öğrenciler için eşsiz bir fırsat sunuyor.English Drama Kulübünde öğrencilerimiz Shakespeare’den skeçler sergileyecekler, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirecekler.Robotik Kulübünde öğrencilerimiz yazılım ve kodlama alanında çalışmalar yapacaklar ve TÜBİTAK projelerine hazırlanacaklar.Photoshop Kulübünde ise grafik tasarım alanında photoshop programını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacaklar, bu alandaki yarışmalara katılacaklar.Felsefi ve Sosyolojik Düşünce Kulübünde öğrenciler farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacaklar, birçok toplumsal sorunla ilgili sunumlar gerçekleştirecekler.Koro ve Orkestra kulübünde müzik sevdalıları koro ve orkestra çalışmaları ile çeşitli etkinliklere imza atacaklar ve fizy gibi önemli müzik festivallerine katılacaklar.Karakalem Kulübünde öğrencilerimiz perspektif başta olmak üzere çizim tekniklerini öğrenecekler, çok farklı materyaller kullanarak kulüpte yaptıkları çalışmalarını yıl sonunda sergileyecekler.Karikatür Kulübünde öğrenciler karikatür ve çizgi roman tekniklerini öğrenecekler ve birçok yarışmaya katılacaklar. Dönem boyunca devam eden bir çizgi roman serisi ve her ay seçilecek ayın öğretmeni karikatür dizisi ile öğrencilerimiz yıl boyu sanatsal yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulacaklar.