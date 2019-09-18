Mustafa Kemal Atatürk’ e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazi” unvanının verildiği 19 Eylül gününü her yıl “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız.Bu vatan topraklarına kanlarını akıtarak şanlı tarihimize destanlar yazdıran, vatanını, bayrağını, bağımsızlığını ve kutsal saydığı tüm değerleri korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri, milletimizin kıvanç kaynağıdır.Şehitlik ve gazilik unvanları, dünyevi herhangi bir değerle ölçülemeyecek kadar büyüktür. Onlar ülkemizin ve milletimizin şeref kaynağıdır. Bu nedenledir ki Türk milleti evlatlarını askere uğurlarken “ya şehit ol, ya gazi” diye öğütte bulunur.Birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu vatan toprakları; bayrak ve millet sevgisiyle şehit olan ve canlarından vazgeçmeye hazır kahraman gazilerimizin bizlere ve gelecek nesillerimize bıraktıkları en değerli emanetidir.Bu minnet duyguları içinde, öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yâd ediyor, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyor ve Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.