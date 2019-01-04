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Dikkat 2.600,00 TL cezası var! Isparta Valiliği'nden Önemli Duyuru

Isparta il sanayi ve teknoloji müdürlüğü basın duyurusu...

Dikkat 2.600,00 TL cezası var! Isparta Valiliği'nden Önemli Duyuru
ISPARTA
G.Tarihi: 04.01.2019 17:49
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T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İL SANAYİ ve TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 2. Maddesinde yer alan ve aşağıda liste halinde yazılan, 24 Temmuz 1994 tarih ve 22.000 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Ölçü ve Ölçü aletlerinin belirli sürelerle muayene ve damgalarının yapılması gerekmektedir. Muayene ve damganın yapılabilmesi için Kanuni müracaat süresi 28.02.2019 günü sonuna kadardır.
Ölçü ve ölçü aletleri sahipleri kullanmış olduğu ölçü aletine göre bağlı olduğu muayene kuruluşuna zamanında müracaat ederek muayene ve damgasını yaptırmak zorundadır. Buna göre;
  • 10 Yıllık damga süresini doldurmuş, elektrik, su, doğalgaz sayaçları ile 2 yıllık damga sürelerini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2000 kg'dan fazla olan Tartı Aletleri, Aks kantarları, Akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) ve Adblue sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların, Isparta Sanavi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne.
  • 2 Yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar (5 kg dâhil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı Pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan elektronik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Avar Memurluklarına (Isparta, Yalvaç ve Şarkikaraağaç)
  • 2 yıllık damga süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (hassas tartı aletleri), tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri İle otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların Yetkili Muayene Servislerine,
28 Şubat 2019 günü sonuna kadar bir dilekçe ile başvurarak muayene gününü belirleyen belge almaları gerekmektedir.
Diğer taraftan; taksimetre ve takograf cihazlarının periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında iki yıl olup, bu süre dolmadan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yetkilendirilen Muayene Servislerine, müracaat edilerek muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.
Ölçü ve aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır.
2019 yılı için uygulanacak idari para cezası miktarı 2.600,00 TL olup ayrıca ölçü ve ölçü aletlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ile ilgili idari İşlem yapılacaktır.
İlgililere önemle duyurulur.

Tufan UYSAL
İl Müdürü
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