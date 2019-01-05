ÇİMENTO YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
Şarkikaraağaç Beyşehir karayolunda çimento yüklü tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 20:30 sıralarında Fele Köyü yolunda meydana geldi. 15 PU 200 plakalı maden yüklü tır sürücüsü 60 yaşındaki Uğur Kaygısız’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada tır yan yatarken araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Araç sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza yerinden gelen ilk fotoğraflar...
Haber Kaynağı: Fatih Demirtaş - Şarkikaraağaç