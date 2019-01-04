ISPARTA BALIKÇI

TÜRKER AVM'DE HAFTANIN FIRSAT GIDA ÜRÜNLERİ

TÜRKER AVM'DE HAFTANIN FIRSAT GIDA ÜRÜNLERİ
ISPARTA
G.Tarihi: 04.01.2019 16:33
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
TÜRKER AVM'DE HAFTANIN FIRSAT ÜRÜNLERİ
 

Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde haftalık indirimler tüm hızıyla devam ediyor.

Haftalık indirim 13 Ocak 2019'a kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..


İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28   Telefon: 0246 232 40 46 
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3   Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi  237 Cadde  Park Su Evleri NO:3-4   Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A   Telefon:0532 503 01 14

HAFTANIN İNDİRİM BROŞÜRÜ
 
12

 
TÜRKER AVMISPARTA AVM MAĞAZALARIISPARTA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Trafik Kazası: Kamyon Takla Attı...
Dikkat 2.600,00 TL cezası var! Isparta Valiliği'nden Önemli Duyuru
Borcu olanlar dikkat! Bakan müjdeyi verdi
Vali Seymenoğlu'nun Isparta ilçe ziyaretleri devam ediyor
Isparta İHH, O Aile için Yardım Kampanyası başlattı
Memurların 2019’daki emekli ikramiyeleri belli oldu
TÜRKER AVM'DE HAFTANIN FIRSAT GIDA ÜRÜNLERİ
Değerli kağıt bedelleri 1 Ocak’tan itibaren değişti
İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Isparta'da çok önemli plastik naylon poşet açıklaması...
Isparta'da "Sağlıklı Hayat" Projesi
Meteoroloji'den Isparta için Fırtına Uyarısı!
ITKM DOSYASI BEŞTEPE'YE GİDİYOR!
Isparta'da 104.yılında Sarıkamış Şehitlerimizi Anma Programı
ISPARTA'DA PAZAR GİRİŞLERİNDE ÜCRETSİZ KUMAŞ ÇANTA
ISPARTA'DA PARKLARDA SPOR ALETLERİ YENİLENİYOR!
Tek bir şartla naylon poşete ücret ödenmeyecek
İŞTE ISPARTA'NIN 2019 YILINDAKİ İLK BEBEKLERİ
Isparta JAK Timleri vatandaşların yardımına yetişti
Bunu yapan daha az elektrik faturası ödeyecek!
Bakanlık duyurdu! Süre 6 ay uzatıldı
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN DERNEKLERE DUYURU
ISPARTA'NIN POTA YILDIZLARI YÜKSELİYOR!
ISPARTA SPOT MANAV'DA SÜRPRİZ İNDİRİMLER
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA BEYAZA BÜRÜNDÜ LAPA LAPA KAR YAĞIYORISPARTA BEYAZA BÜRÜNDÜ LAPA LAPA KAR YAĞIYOR29 Aralık 2018
ISPARTA'DA PAZAR GİRİŞLERİNDE ÜCRETSİZ KUMAŞ ÇANTAISPARTA'DA PAZAR GİRİŞLERİNDE ÜCRETSİZ KUMAŞ ÇANTA02 Ocak 2019
Meteoroloji'den Isparta için Fırtına Uyarısı!Meteoroloji'den Isparta için Fırtına Uyarısı!02 Ocak 2019
Bunu yapan daha az elektrik faturası ödeyecek!Bunu yapan daha az elektrik faturası ödeyecek!31 Aralık 2018
ISPARTA'DA TAZE PİLİÇ TAVUK VE ET ÜRÜNLERİ BURADAISPARTA'DA TAZE PİLİÇ TAVUK VE ET ÜRÜNLERİ BURADA29 Aralık 2018
Değerli kağıt bedelleri 1 Ocak’tan itibaren değiştiDeğerli kağıt bedelleri 1 Ocak’tan itibaren değişti03 Ocak 2019
İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşlarıİşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları03 Ocak 2019
ISPARTA SPOT MANAV'DA SÜRPRİZ İNDİRİMLERISPARTA SPOT MANAV'DA SÜRPRİZ İNDİRİMLER31 Aralık 2018
Isparta JAK Timleri vatandaşların yardımına yetiştiIsparta JAK Timleri vatandaşların yardımına yetişti31 Aralık 2018
İŞTE ISPARTA'NIN 2019 YILINDAKİ İLK BEBEKLERİİŞTE ISPARTA'NIN 2019 YILINDAKİ İLK BEBEKLERİ01 Ocak 2019
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN DERNEKLERE DUYURUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN DERNEKLERE DUYURU31 Aralık 2018
Dikkat 2.600,00 TL cezası var! Isparta Valiliği'nden Önemli DuyuruDikkat 2.600,00 TL cezası var! Isparta Valiliği'nden Önemli Duyuru04 Ocak 2019
Isparta'da Trafik Kazası: Kamyon Takla Attı...Isparta'da Trafik Kazası: Kamyon Takla Attı...04 Ocak 2019
ISPARTA'DA YENİ GELEN TAZE BALIKLAR TEZGAHLARDAISPARTA'DA YENİ GELEN TAZE BALIKLAR TEZGAHLARDA29 Aralık 2018
Memur ve emeklinin zam oranı belli olduMemur ve emeklinin zam oranı belli oldu03 Ocak 2019
ITKM DOSYASI BEŞTEPE'YE GİDİYOR!ITKM DOSYASI BEŞTEPE'YE GİDİYOR!02 Ocak 2019
Isparta İHH, O Aile için Yardım Kampanyası başlattıIsparta İHH, O Aile için Yardım Kampanyası başlattı04 Ocak 2019
Isparta'da çok önemli plastik naylon poşet açıklaması...Isparta'da çok önemli plastik naylon poşet açıklaması...03 Ocak 2019
Isparta'da Kışa Merhaba KonseriIsparta'da Kışa Merhaba Konseri02 Ocak 2019
Tek bir şartla naylon poşete ücret ödenmeyecekTek bir şartla naylon poşete ücret ödenmeyecek02 Ocak 2019