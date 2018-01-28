Davraz’da sisli manzarada kayak keyfi

Isparta Davraz Kayak Merkezi'ndeki sisli hava kayak keyfi yapanlar için renkli görüntüler oluşturdu.Akdeniz Bölgesi’nde Toros Dağları’nın zirvesinde yer alan Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatiliyle birlikte yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonunda bu hafta da kayakseverlerin vazgeçilmez adresi olan Davraz Kayak Merkezi, sisli havayla birlikte doyumsuz bir kayak keyfi yaşanmasına imkan sağladı. Merkezde kayak yapanlar, manzarayla sisin bütünleştiği o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdiler. Sabah saatlerinde yoğun şekilde olduğu gözlenen sis etkisini kaybetti.Davraz Kayak Merkezi’nde vakit buldukça kayak yaptığını ifade eden Selçuk Öçal, “Davraz, hem kar kalitesi hem de pistleri bakımından oldukça güzel bir yer. İşlerimizden vakit buldukça oğlumla birlikte kayak yapmaya geliyoruz. Bugün sabah saatlerinde bir sis tabakası vardı. Aşağı kısımda daha yoğunluktaydı ve gayet güzel bir görüntü oluşturdu. Ben burayı kayakseverlere tavsiye ediyorum. Davraz’a herkesi bekliyoruz” diye konuştu.ISPARTA (İHA)