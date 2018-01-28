Isparta'da Köy meydanında traktör güreşi







- Kapışma iddiaya dönüşünce, köy meydanında traktörlerini yarıştırdılar- Köy meydanında traktör güreşiIsparta’nın Keçiborlu ilçesindeki Aydoğmuş köyünde iki arkadaşın traktör kapışması iddiaya dönüşünce, köy meydanında adeta er meydanı kuruldu. Yarışan traktörler çelik halatlarla birbirini çekme mücadelesi verdi.Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde iki kişi arasında büyüyen iddia yarışı köy meydanında yapılan traktörlü çekişmeye sahne oldu. Köyde, farklı marka ve modellerde traktörlere sahip olan Mesut Atalay ve Hüseyin Selçuk, girdikleri iddia sonucunda, traktörlerinin birbirinden üstün olduğunu savunarak, meydanda yarışma kararı aldı. İki traktörcü arkadaşlarının nezaretinde, aynı hizada ve yönleri farklı istikametlere bakan traktörlerinin arka kısımlarına çelik halat bağladılar.Köy halkından hakemlerin start vermesiyle birlikte iki sürücünün traktörleriyle birbirlerine üstünlük sağlama ve güç gösterisi yapma görüntüleri amatör kamera tarafından görüntülendi. Köyde yapılan yarışmanın galibi ise, Hüseyin Selçuk’un traktörünü geri geri sürüklemeyi başaran Mesut Atalay'ın aracı oldu. Yarışma sonunda arkadaşlarını kutlayan taraftar köylülerin sevinçleri de kameralara yansıdı. Diğer yandan, Atalay galibiyetini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “Yeter gayrı Hüseyin dedik, Er Meydanı Aydoğmuş Meydanı” notunu düştü.ISPARTA (İHA)