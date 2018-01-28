ETUDOSD yönetimi güven tazeledi

Eğirdir Turizm ve Doğa Sporları Derneği olağan genel kurulunda gerçekleşen seçimlerde, mevcut yönetimle göreve devam kararı çıktı.Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa sporları ve çevre etkinlikleriyle faaliyetini sürdüren Eğirdir Turizm ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) olağan genel kurul toplantısı, 26 Ocak Cuma günü saat 17.30’da dernek lokalinde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda gerçekleşen seçimlerde, mevcut yönetimle devam kararı alındı. Yönetim kurulu asil üyeleri, Durmuş Uçgun, Abdurrahman Sinap, Çetin Meydan, Hakan Muran ve Mehmet Sezgin isimlerinden oluşurken, Abdullah Candemir, İsmail Selçukcan ve Emin Kılınç da denetim kurulu asil üyeliklerine seçildiler.ISPARTA (İHA)