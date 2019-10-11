Belediyemizin organizasyonu ile Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müze Tırı, Türkiye turu kapsamında ilçemizde büyük ilgi gördü. Okul öğrencilerinin yanı sıra halkımızın da yoğun ilgi gösterdiği Tır'ı belediye başkanımız Veli GÖK'te gezdi.Uzun süredir turlarını sürdüren 1915 Gezici Müze Tırı, 3. Türkiye turuna Ağustos ayında başladı. Türkiye'yi gezen tır, birçok il ve ilçeyi gezdi. Son olarak Isparta ve ilçelerini dolaşan Tır Eğirdir'e gelerek Eğirdir halkımızın ziyaretine açıldı.Özellikle Çanakkale'ye gidemeyen için Çanakkale Belediyesi sponsorluğunda halka ücretsiz sergilenen müze Eğirdirlilerin de yoğun ilgisiyle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 1915 Ahmet Uslu özel müzesi olan Çanakkale 1915 Müzesi'nin sponsorluğu ise Çanakkale Belediyesi tarafından yapılıyor. Okul öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Tır gün boyu Kale Meydanında ziyaretçilere açık olacak.