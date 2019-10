T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüSayı : 59916911-621.99-E.3118930 Konu : Tayland Heyeti İlimizi Ziyaret EttiBASIN BÜLTENİUzakdoğu ülkesi olan Tayland'ın Bitki Karantinası Organizasyonundan teknik bir ekip ilimize ziyaret gerçekleştirmiştir.İlimiz, ülkemizde üretilen her dört elmadan birisini üretmektedir. Son yıllarda üretim ve paketleme anlamında yapılan yatırımlarla verimliliğin ve ürün kalitesini artmasına paralel olarak gelişen tasnif, paketleme ve muhafaza teknikleri pazarlamada tüketiciye sunum seçeneklerini de arttırmıştır.Bütün bu olumlu gelişmeler üretilen ürünün pazarlamasında olumlu katkılar sağlarken ihracat anlamında birkaç ülke ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum alternatif pazarların bulunmasını zorunlu hale getirmektedir.Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü görüşmeler neticesinde ülkemizden Tayland'a elma ihracatı ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Niğde, Karaman ve Isparta illerinde, elma bahçelerinde, paketleme tesislerinde ve soğuk hava depolarında inceleme yapmak üzere Tayland Bitki Karantinası Organizasyonundan gelen teknik heyet bir ziyarette bulunmuşlardır.Tayland' tan gelen teknik heyetin ilimizi ziyaretleri sırasında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gelen teknik personeller ile Isparta Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli heyete eşlik etmişlerdir.Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan teknik gezi programı çerçevesinde İlimiz Eğirdir İlçesi Gülbudak Gıda Soğutma Tekstil İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. ve Köklü Tarım Nakliye Petrol Ürün. Gıda San Tic. Ltd. Şti'ye ait soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri ile Gülbudak firmasına ait Senirkent Büyük Kabaca Kasabasında bulunan elma bahçelerinde incelemelerde bulunmuşlardır.Ziyarette ülkemiz ihracat prosedürleri, bitki sağlığı ile karantina konularında uzmanlardan bilgi alan heyetin ülkelerine döndüğünde Tayland Tarım ve Bitki Karantinası Örgütüne verecekleri değerlendirme raporunun uygun bulunması durumunda Tayland'a elma ihracatının başlayacağı beklenilmektedir.