Eğirdir'de Park ve Bahçeler Kışa Hazırlanıyor

Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçelerde Kış Çiçeklerinin Dikimine Başladı.Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçelerde kış çiçeklerinin dikimine başladı. Eğirdir'in yol refüjleri, parkları ve bahçeleri yeni kış çiçekleriyle süslenmeye başlandı. Şehri güzelleştiren çiçek ve süs bitkileri Eğirdir Belediyesi ekiplerince park ve bahçelere dikiliyor.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile Dün Park ve Bahçeler Birimindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Meclisi Üyesi Selim BULUCU Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Birimindeki yetişen çiçek ve bitkiler hakkında bilgiler aldı. Oldukça büyük ve çeşit bitkilerin yetiştiği Park ve Bahçeler Biriminde Personel Süs Çin Lahanasının yanı sıra Çam, Ladin ve Sedir ağaçları ile birçok çiçek türünü burada yetiştiriyor.Eğirdir Belediyesi zengin çiçek ve bitki çeşitlerinin fidanlarını ve bitkisel toprak satışını da aynı zamanda Park ve Bahçeler Biriminde yapıyor.Belediye Meclisi Üyesi Selim BULUCU; ’35 Personelimizle Park ve Bahçeler Birimimiz görülüyor ki oldukça başarılı, burada bulunan binlerce çiçek ve ağaç çeşitlerini en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu kapsamda 11.11.2019 tarihinde ülkemiz genelinde yapılacak olan 11 milyon fidan dikim kampanyasına Eğirdir Belediyesi olarak ta iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bitkisel toprak başta olmak üzere, Süs Çin Lahanası, Ladin ve Sedir Ağaçları Fidanlarının da satışı Eğirdir belediyemiz park ve bahçeler biriminde satışa sunulmuştur’ dedi.