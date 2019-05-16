Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, beraberinde müftü yardımcılarıyla birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Başkanlık görevinde Şükrü Başdeğirmen’e başarı dileklerini ileten İl Müftüsü Bayram Şahin, “Halkımıza hizmet noktasında şehrin belediye başkanı olarak, sizin misafiriniziz. Siz şehrül eminsiniz. Dualarımız sizinle, Rabbim sizleri mahcup eylemesin, utandırmasın, güzel görevler yapmayı nasip etsin. Müftülük olarak sizlerle birlikte yapacağımız görevimizde işbirliğimizin çok önemi olduğuna inanıyorum” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri çok fazla. Hem belediyenin asli görevlerini hem de onun dışındaki sosyal çalışmalar içinde olmak için gayretlerimiz devam ediyor. Memleketimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Almış olduğumuz bu ulvi görevi layıkıyla yapmak istiyoruz. Müftülüğümüzün yeni hizmet binası bitti, camimiz çok güzel oldu. Bugüne kadar zor şartlar altında hizmet verdiğiniz o eski hizmet binası artık tarihe kavuşuyor. Bizlere düşen her noktada varız, yardımcı olmak istiyoruz.” dedi.Görüşmenin ardından İl Müftüsü Bayram Şahin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Kur’an-ı Kerim takdim ederken, Başdeğirmen Kur’an-ı Kerim’i öperek teslim aldı.