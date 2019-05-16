Isparta’da planlı elektrik kesintisi

18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.



Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Sav dağıtım merkezinden (804221-321080) Çukur Köyler çıkışında yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 18 Mayıs 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; K. Kışla, B. Kışla, Güneyce, Çukur, Dereboğazı, Darıören, Kadılar Köyleri ve Mahalleleri ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

21 Mayıs 2019 Salı günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükgökçeli dağıtım merkezinden Büyük Gökçeli Köyü çıkışında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 21 Mayıs 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyünde bulunan aboneler ve Yorgancıoğlu mermer, Yarbaş mermer ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.