Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla iftar sonrası yürüyüş veya koşu yapmak isteyen vatandaşlar için Antakya Atatürk Stadı'nı akşam saatlerinde hizmete açtı.Ramazan boyunca akşam saatlerinde yürüyüş veya koşu yapmak isteyen vatandaşlar, hafta için her gün 21.00 ile 23.00 saatleri arasında stadyuma giriş yapabilecek.Parklardaki kalabalıktan dolayı rahatça yürüyüş yapamadıklarını belirten vatandaşlar, stadın yürüyüş ve koşu için çok müsait olduğunu ve hizmete açıldığı için mutlu olduklarını kaydetti.Vatandaşlar, Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.HATAY (AA) -