14. BİZ EVLENİYORUZ Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı

Geleneksel hale dönüşmüş olan, Antalya’nın ilk Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 14.cü yılında da evlenecek olan çiftlerin vazgeçilmez adresi olmaya hazırlanıyor. 23 yıldan bu yana farklı sektörlerde fuarlar düzenleyen firmamız; Antalya’da 13 yıldır evlenmeyi düşünen çiftlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen bu fuarı başarıyla düzenlemektedir.Antalya şehri turizmin başkenti olmakla birlikte evlilik sektörü için de önemini arttırmakta ve yalnızca yurtiçi değil yurtdışından da evlenmek için tercih edilen bir merkez haline gelmektedir. Bu güzel şehrin öneminin farkında olan firmamız bölgede böyle bir organizasyonla ihtiyaçlara cevap vermek düşüncesinde ve amacındadır.Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarımız, 06-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya CAM PİRAMİT Fuar Merkezinde “BİZ EVLENİYORUZ 2019” adıyla siz değerli katılımcılara ve ziyaretçilere tekrar kapılarını açıyor.Amacımız; bu fuarımızı yola çıktığımız ilk günden beri her yıl ziyaretçi ve katılımcıların özellikle bekledikleri ve buluştukları bir platform haline getirmek olmuş ve gelecek her yeni yıl da bu fuarımızı daha da büyütüp zenginleştirmek gayesiyle çalışmalarımıza ekip olarak yoğun bir şekilde başlamış bulunmaktayız.2019 yılı için Antalya içerisinde zaten bilinmekte olan bu fuar organizasyonumuzu Antalya ilçeleri ve çevre illere de duyurmayı ve bölgesel olduğu kadar ulusal bir fuar haline getirmeyi de amaçlamaktayız. Siz değerli firmalarımızın katkılarıyla birlikte Antalya’nın böyle bir ulusal fuara ulaşmasının hem siz katılımcı firmalar hem de fuarı ziyaret edecek katılımcılar içinde çok faydalı olacağını düşünmekteyiz.FUARIMIZ, 2019 yılında da birbirinden değerli firmalarımız ile halkımızı CAM PİRAMİT FUAR MERKEZİNDE bir araya getirecektir.Hepimizin bildiği gibi insan hayatında en yoğun alışverişin yaşandığı dönüm noktalarından birisi de evlilik öncesinde gerçekleşmektedir. Mutlu bir hayat kurmaya hazırlanan çiftlerin bu zor döneminde yanlarında olabilmek ve istedikleri her ürün ve hizmeti kolaylıkla bulabilmelerini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz bu fuarın amacına ulaşması için siz değerli firmalarımızı tek çatı altında bir araya getirmeyi amaçladıkHayatı paylaşma kararı alan ve evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yanı sıra, hayatı boyunca her zaman değişikliğe açık olan ve bu değişikliğe ilk önce yaşadığı mekanı değiştirerek başlamak isteyen çiftlere de büyük kolaylık sağlayan fuarımız tüm katılımcıların isteklerine cevap vermeye bizde varız diyen siz değerli firmalarımızı bu organizasyon bünyesinde görmekten onur duyacağız.Öncelikle firmanızı ve firmanıza ait ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak, müşteri potansiyelinizi artırmak ve sektördeki farklılığınızı göstermek için sizinde bu fuarda yerinizi almanızı bekliyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz, keyifli ve bir o kadar da zahmetli olan bu alış – verişte, siz değerli firmalarımızla, evliliğe adım atacak olan çiftlerimizi güzel bir atmosferde buluşturmaktır.Detay Fuarcılık