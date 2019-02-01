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AEDAŞ, 4 gün süren afette 981 arızaya çözüm üretti

AEDAŞ, 4 gün süren afette 981 arızaya çözüm üretti
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KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN KRİZ MASASI KURULDU, ÇAĞRI MERKEZİNE REKOR ÇAĞRI GELDİ
      
AEDAŞ, 4 gün süren afette 981 arızaya çözüm üretti
 

            Antalya'yı etkisi altına alan şiddetli yağış, fırtına, hortum ve Isparta'yı etkisi altına alan kar yağışı, fırtına nedeniyle toplam 197 elektrik direği yıkılırken, 212 kilometrelik elektrik hattı da hasar gördü. Bölgeyi 4 gün boyunca etkisi altına alan olağanüstü hava koşullarına karşı kriz masası kuran AEDAŞ, tüm izinleri iptal etti, sahadaki ekip sayısını artırdı.

 
            4 günde 981 arızaya çözüm üreten AEDAŞ'ın Çağrı Merkezi de rekor çağrıya yanıt verdi. Günde ortalama 5 bin olan arama sayısı 26 Ocak Cumartesi günü 54 bini aştı. Kriz masasında operasyonu AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu yönetti.
 

24-27 Ocak tarihleri arasında Antalya'yı ve 26-28 Ocak tarihleri arasında Isparta'yı etkisi altına alan olumsuz hava şartları, elektrik iletim hatlarında da büyük tahribata yol açarken, AEDAŞ kesintisiz enerji için 7/24 sahadaydı.

Meteorolojinin hava tahminlerini 4-5 gün önceden alarak iş planlarını buna göre düzenleyen AEDAŞ; 24 Ocak tarihinde Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına başlamadan ön hazırlıklarını yaptı. Fırtınanın şiddetinin artırması üzerine genel müdürlük binasında yer alan ve kesintileri uzaktan takip ve müdahaleyi mümkün kılan SCADA Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. 

İlk etapta afetin büyük hasar verdiği Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde yeni vardiya düzenleri oluşturularak izinler iptal edildi, ekip sayıları artırıldı. 24-25 Ocak tarihinde Isparta, Burdur ve Yüklenici personeli Antalya Merkez ve Batı ilçelerine gönderildi. 26-27 Ocak tarihlerinde de Isparta Bölgesi'ne Burdur ve diğer bölgelerden ekip takviyesi yapıldı.


197 ELEKTRİK DİREĞİ YIKILDI, 212 KİLOMETRE HAT HASAR GÖRDÜ

24-27 Ocak tarihleri arasında şiddetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle bölgede 197 elektrik direği yıkılırken, yaklaşık 147 km alçak gerilim, 65 km de orta gerilim hattı hasar gördü. Bu sırada 855'i Antalya, 126'sı ise Isparta'da olmak üzere toplam 981 adet arızaya çözüm üretildi. Söz konusu arızalar 377 bini Antalya, 33 bini ise Isparta'da olmak üzere toplam 410 bin elektrik abonesini etkiledi.

Elektrik kesintilerinde lokasyon belirleme ve trafonun hangi hattan beslendiğini görme olanağı sağlayan SCADA, kesinti yönetim (OMS ) ve enerji izleme sistemleri ile gece gündüz olağanüstü bir performansla sahada mücadele veren ekibi ile 7/24 görev yapan AEDAŞ, 27 Ocak itibarıyla bölgede enerjisiz abone bırakmadı.
 

BİR GÜNDE 54 BİN ÇAĞRI GELDİ

Antalya'da can kaybına yol açan, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan, tarım arazileri, seralar ve binalara, elektrik hatlarına ağır hasar veren fırtına ve hortum nedeniyle AEDAŞ'ın Çağrı Merkezi de rekor çağrıya yanıt verdi. Günde ortalama 5 bin çağrı alınırken 26 Ocak Cumartesi günü gelen çağrı sayısı 54 bini aştı. Bu çağrıların 35 bini sesli yanıt sistemi ile 19 bini de müşteri ile direkt görüşerek karşılandı.


TEKNOLOJİYE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR SAYESİNDE ARIZALARA HIZLA ÇÖZÜM ÜRETTİK

Bölgedeki tahribatının oldukça yüksek olduğunu dile getiren AEDEŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgemizi etkisi altına alan fırtına ve hortum ağaçları söktü, otomobilleri hatta uçakları sürükledi. Böyle bir ortamda halkımızın enerji sorunu yaşamaması için bizler de gece gündüz görev başındaydık. Bugüne kadar teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemler sayesinde arızalara hızla çözüm ürettik ve 27 Ocak itibarıyla enerjisiz hiçbir bölgemiz kalmadı" dedi.
 
ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Bu arada Bahadır Müdüroğlu çalışanlara teşekkür mesajı da gönderildi. Mesajda "Değerli çalışma arkadaşlarım; Antalya'yı etkisi altına alan sert hava koşulları, şiddetli fırtına ve hortum süresince çok zorlu bir görev üstlendiniz. Sizin sonsuz enerjiniz, 'enerjimiz' oldu. Bu dönemde şehrimizi enerjisiz bırakmamak adına gösterdiğiniz yoğun çaba ve özverili çalışmalarınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hepimize geçmiş olsun" denildi.

Kaynak:AEDAŞ
 
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