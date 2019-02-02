Okul/Kurum Müdürleriyle Faaliyet Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Özel Eğitim Uygulama Evleri

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara hizmet veren bir Özel Eğitim Okulu’nun amacı, toplumsal hayatın her alanında öğrencilerimizin daha çok yer almalarını sağlamak ve kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilmelerine yetecek bilgiler ve beceriler kazandırmaktır.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce iki yıldır çalışmaları yürütülen, Özel Eğitim Uygulama Okulları Uygulama Evleri Geliştirme Projesi ile yenilenen ve standart hale getirilen uygulama evleri, modern donanım ve evrensel tasarımları ile öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde, aynı koşullarda hazırlanarak zenginleştirilmiş mekânlar haline getirilmiştir. Uygulama evleri, öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaşacakları ortamlar model alınarak donatıldığında, öğrenilen beceriler kalıcı olmakta ve bireyi, geleceğe bağımsız olarak hazırlamaktadır.Özel Eğitim Meslek Okulları, atölye ve sınıflarının donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özel eğitim meslek okullarına yiyecek içecek, el sanatları ve konaklama ve seyahat atölyeleri kurulmaktadır. Söz konusu atölyeler Özel Eğitimi Güçlendirme Projesi kapsamında okulumuza da kazandırılmıştır.Uygulama Evi ve Atölyelerimizin projelendirilmesi ve yapımı aşamalarında “öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layıktır’ düşüncesi ile hareket edilmiş, öğrencilerimizin modern donanım ve evrensel tasarımları olan mekânlarda eğitim görmeleri amaçlanmıştır.Ayrıca bu projeler özel çocuklarımıza devletimizin verdiği önemi göstermek açısından da önemli, örnek projelerdir.İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet YILDIRIM projeyi gerçekleştiren Özel Eğitim Uygulama Okulu yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.