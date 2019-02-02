Müdürler toplantısı 28.01.2019 Pazartesi saat 10:00’da İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Ahmet YILDIRIM başkanlığında İl Milli Eğitim Toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda birinci dönem faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet YILDIRIM okullarda gördüğü eksiklikler ve yapılması gerekenler hususunda gerekli uyarılarda bulundu. Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilişim teknolojileri öğretmeni Kenan YILMAZ yeni bir sistem olan modüler yönetim sistemleri öğrenci devamsızlık proğramını tanıtmasıyla toplantı sona erdi.
Isparta il Milli Eğitim Müdürlüğü
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bülteni 2
Özel Eğitim Uygulama Evleri
Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara hizmet veren bir Özel Eğitim Okulu’nun amacı, toplumsal hayatın her alanında öğrencilerimizin daha çok yer almalarını sağlamak ve kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilmelerine yetecek bilgiler ve beceriler kazandırmaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce iki yıldır çalışmaları yürütülen, Özel Eğitim Uygulama Okulları Uygulama Evleri Geliştirme Projesi ile yenilenen ve standart hale getirilen uygulama evleri, modern donanım ve evrensel tasarımları ile öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde, aynı koşullarda hazırlanarak zenginleştirilmiş mekânlar haline getirilmiştir. Uygulama evleri, öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaşacakları ortamlar model alınarak donatıldığında, öğrenilen beceriler kalıcı olmakta ve bireyi, geleceğe bağımsız olarak hazırlamaktadır.
Özel Eğitim Meslek Okulları, atölye ve sınıflarının donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özel eğitim meslek okullarına yiyecek içecek, el sanatları ve konaklama ve seyahat atölyeleri kurulmaktadır. Söz konusu atölyeler Özel Eğitimi Güçlendirme Projesi kapsamında okulumuza da kazandırılmıştır.
Uygulama Evi ve Atölyelerimizin projelendirilmesi ve yapımı aşamalarında “öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layıktır’ düşüncesi ile hareket edilmiş, öğrencilerimizin modern donanım ve evrensel tasarımları olan mekânlarda eğitim görmeleri amaçlanmıştır.
Ayrıca bu projeler özel çocuklarımıza devletimizin verdiği önemi göstermek açısından da önemli, örnek projelerdir.
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet YILDIRIM projeyi gerçekleştiren Özel Eğitim Uygulama Okulu yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.