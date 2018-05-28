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Başbakan'dan Isparta'da yerli otomobil cevabı

Başbakan'dan Isparta'da yerli otomobil cevabı
ISPARTA
G.Tarihi: 27.05.2018 16:55
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Isparta Düğün Salonları
Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı!
Başbakan Binali Yıldırım Isparta’da konuştu. Binali Yıldırım, seçildiği takdirde Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini, yerli otomobil projesini durduracağını söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, “Diğer partiler savaştan kaçarak sığınanları ülkelerine geri döndürmek istiyorlar. Bizim geleneğimizde dardakilere, zordakilere kucak açmak vardır. Merhamet etmek vardır. İnsanı yaşatmıyorsanız nasıl ülkeye hizmet edeceksiniz? Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor” dedi. Muharrem İnce’nin Kanal İstanbul ve yerli otomobil projeleri eleştirilerine de yanıt veren Yıldırım, “Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkellik diyorlar. İlkel olan sizsiniz. Yerli ve milli değerleri geliştirmek AK Parti'nin işidir. İşleri güçleri yayılmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar, laf üstüne laf koymaktan başka marifetleri yok” diye konuştu. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bu seçimin bir özelliği var 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. Meclis’te vekilleriniz kim olacak ona siz karar vereceksiniz. Vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacağız. İkinci özelliği, 24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin 100. Kuruluş yıl dönümüne götürecek kadroları belirleyecek.


-24 Haziran’da vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha görmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın Isparta? 24 Haziran’da Türkiye üzerinde oynana oyunları, kirli tuzakları boşa çıkarmaya var mısın Isparta?

-24 Haziran’da erdem, irade ve cesaretle bir kez daha milletin adımını, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye sahip çıkacak mısın Isparta? Vakit geldi Isparta! Şimdi vakit Isparta vaktidir. Şimdi vakit Türkiye vaktidir.

-Gençler, 14 asırlık medeniyet sancağımızı 2023’e taşımaya hazır mısınız? Değerli hanımefendiler, merhamet ülkesi Türkiye’yi sarsılmaz bir kale yapacak mıyız?

-Yeni sistem Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu sistem 16 Nisan’da sizin evet oylarınızla kabul edildi. O zaman yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanını seçme zamanıdır. O zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı seçme zamanıdır.

-AK Parti birkaç gün önce açıkladığı seçim beyannamesiyle bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koydu. Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor.

-Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış İnsanlık öldü mü be kardeşim? Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor.

MUHARREM İNCE'YE CEVAP

-Başka ne diyorlar Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar. İlkel sizsiniz. İşleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar zaten laf üstüne laf koymaktan başka işleri yok. Bunları derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. ‘Onlar olmasın da kim olursa olsun’ diyorlar.
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