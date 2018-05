- Isparta’da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiri yağmuruna tuttu. Erdoğan, Diyor ki, 'Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı, ben de dördüncüyü yaptırım.' Ya senin ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin, öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım' diyor” dedi.Seçim startını dün Erzurum’da veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci mitingini Isparta’da gerçekleştirdi. Kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, havanın sıcak oluşundan dolayı hortumlardan sıkılan gül sularıyla serinletildi. Miting alanına gelip coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta’nın, yiğitler ve kahramanlar şehri olduğunu söyledi. Ispartalılar’ın hükumetine sahip çıktığını belirten Erdoğan, 24 Haziran’da irade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırmak için Ispartalılar’ın gereğini yapacağını söyledi. Erdoğan'ın konuşması anında küçük bir kız sahneye çıkarak kendisine çiçek hediye etti. Küçük kızı öpen Erdoğan, ailesine de seslenerek, seçimde iyi çalışma beklediğini söyledi.16 yıldır milletin teveccühüyle hizmet ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Isparta'mız gelişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye 2002 Kasım'ından beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Makamların mevkilerin koltukların bizi hedefimizden saptırmasına asla fırsat vermedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak bugün de bu meydanda inanın ilk günkü gibi heyecanlıyız. İlk günkü aşkla, 81 milyonun her bir ferdine ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz. Türkiye pek çok rekora imza attı. Yatırımlarda, ekonomide, sağlıkta cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdik” dedi.Konuşmasında Afrin ve Türkiye’deki terör operasyonuyla ilgili son rakamları paylaşan Erdoğan, “Türkiye dosta güven aşılarken, hasımlarının da yüreklerine korku sardı. Şimdi size son rakamı vereceğim, Afrin'de en son olarak geldiğimiz nokta şu anda 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik” diye konuştu.Türkiye’nin 7,4 oran büyümeyle dünyada 1 numara olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu iş kürekle mürekle olmaz. Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bunlar Afrin'de ne işiniz var diyordu. Biz ne dedik? ‘Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz, üzerine gideriz. "Türkiye'nin dost elinin sıcaklığını bilen herkes ülkemizin selameti için dua ediyor. Dünyadaki fakir fukara ülkelere elini uzatan birinci ülke neresi biliyor musunuz? Türkiye. Amerika birinci gözüküyor ama gayri safi milli hasılaya göre bir numara Türkiye. Verdikçe zenginleşiyoruz” ifadelerini kaydetti.Son dönemlerde döviz kurlarındaki artışa da değinen Erdoğan, “Çıkmış birileri, kurmuş şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor ki "Biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız" Öbürü diyor ki "Yatırımları durduracağız" Ya diyor "senin bütçen boş" diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Kaynakları çeşitlendirerek bu yatırımları biz yaptık biz. Bunlar ne derse desin biz yatırımlara devam edeceğiz. Diyor ki, ‘Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı, 'ben de dördüncüyü yaptırım.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım' diyor. Milli bütçede para yok diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20'de” dedi.Isparta ve diğer şehirlere yapılan şehir hastaneleriyle birlikte Türkiye’de sağlığın konfor kazandığını dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Çıkmış bir tanesi diyor ki "Cebinde paran var mı" Ya Ispartalıya sor, Isparta Şehir Hastanesi'nde hayat nasıl diye bir sor. Biz ne dedik? Ey bay Kemal sen SSK'nın genel müdürü olduğu zaman o hastanelerin durumu neydi be, gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel. Mersin'e gel. Yozgat'a geldi. Hastane görmek istiyorsan Kayseri'ye gel. Gel de gel” diye seslendi.Ardından Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin adaylık döneminde zıtlaştıklarını hatırlatan Erdoğan, “Bir ara ne diyordu? O zaman adaydı, henüz seçilmemişti "Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, üç girdin kaybettin, dört girdin kaybettin. Beş girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin, kaybettin' Öyle mi? Ama şimdi enteresan. Tamam o güzel de o ne diyor şimdi? Ona böyle bir görevlendirme yaparken de 'gel bakalım Muharrem diyor gel' Bakın ne hale geldiler. İşte 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır” diye konuştu.Muhalefete yüklenmeye devam eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Şahsılar çıkıyor, Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermek için çaba gösteriyor. Çok daha iyisini taahhüt etmek yerine yatırımları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Zaten hayatlarınız boyunca böyle geldiniz. Projeleri durdurmaktan söz ediyorlar. Güzel bir sözümüz var 'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmazmış.' Bunların da bu ülkede bir dikili ağaçları olmadığı için, yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var? Kafayı Türkiye'nin prestij projelerine takan muhalefete bu ülke teslim edilir mi? Daha şimdiden FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlerin avukatlığına soyunan birisinden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika emanet edilir mi? Sağlık hizmetinin, doğum öncesinden ölüme kadar zaten ücretsiz olduğundan dahi habersiz birine sağlık teslim edilir mi? Bunları zaten biz ücretsiz yaptırıyoruz. Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefet bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez. Bunlar fırsat olsa şehir hastanelerini de yıkar. Böyle bir şey olursa ne yaparsınız? Bunlara hadlerini bildirirsiniz değil mi? Hastanemizden bugüne kadar 1 milyon 200 bin insanımız faydalandı. 3 binin üzerinde bebek dünyaya gözlerini şehir hastanesinde açtı. Gerçekleştirilen 45 bin cerrahi müdahaleyle vatandaşlarımız şifa buldu. Bizim muhalefet şehir hastanelerinden de şikayet ediyor. Onlara tavsiyem, bay Kemal'in SSK müdürü olduğu dönemdeki hastaneleri bir daha inceleyin bakalım. İnşallah önümüzdeki dönemde açacağımız 27 yeni şehir hastaneleriyle bunlara rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz”Türkiye’nin İMF’ye borç veren bir ülke haline geldiğine işaret eden Erdoğan, son katıldığı Davos zirvesindeki bir anısını paylaştı. Erdoğan, “O zaman da IMF'nin başında bir Fransız vardı, şimdiki Fransız değil. Oturduk konuşuyoruz. Dedim ki, 'Siz IMF'nin başındasınız. Ben de Türkiye'nin başındayım. Sen paranı alıyor musun, taksitlerini? Alıyorsun. Ama 'Siz bizi siyaseten yönetemezsiniz. Benim yaptığımı yapıp, bizi yönetmeye çalışırsan kapıdan geri dönersin' dedim. Şaşırdı. Dedik ki biz hesabımızı yapıyoruz, bütün borcunu ödedik, bitti. Ondan sonra onlar bizden borç istedi. 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlar sordu 'verelim mi' verin dedim. Bugün borç alan yarın emir alır dedim, dedim verin. Şimdi ortaya çıkanlar el kol pençe divan, bunların huzurunda böyle dururlar. Ama biz bu ahlakla yetişmedik. Bizim yetişme tarzımız farklı” dedi.Öte yandan, İlayda Atasever isimli bir kız çocuğu Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan’a konuşması sırasında çiçek verdi. Erdoğan’da küçük İlayda’ya oyuncak bebek verdi.Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitingine katılmak üzere şehirden ayrıldı. Erdoğan’a Isparta mitinginde Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de eşlik etti.İHA