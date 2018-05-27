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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi yürek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi yürek"
ISPARTA
G.Tarihi: 27.05.2018 16:46
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Isparta Düğün Salonları
                     
 
  - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi yürek"  (1) 
  - "Afrin’de son olarak geldiğimizi nokta, teröristlerden 4 bin 480’ini etkisiz hale getirdik"   
  - "Çıkmış birileri yok kurmuş, yok şuymuş geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manüpilasyonlarla bizi vuramazsınız"   
 
 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 480'e ulaştığını belirterek, "Bu ülkenin refahı, huzurunu kimse bozamayacak. Ama dirayeti olan bir iktidar olursa. Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bu iş yürek işi yürek. Bu iş kürekle olmaz" dedi.   
  Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca durdurulduğunu ve o nedenle geç kaldığını dile getirerek, coşkuyla bağrına basanlara teşekkür ettiğini dile getirdi. Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, ”Isparta bugün bambaşka. Bugün karşımda kabına sığmayan bir Isparta görüyorum. Bu meydanda hükümetine, geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyorum. 24 Haziran’da ‘Vakit Türkiye Vakti’ diye haykıran bir Isparta görüyorum. 24 Haziran’da irade, erdem, ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırmaya hazır mıyız? 24 Haziran’da güçlü Meclis, gülü hükümet, güçlü Türkiye demeye var mıyız? 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığında şahsımı Mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran’da güçlü ve büyük Türkiye’nin yolunu açıyor muyuz? 16 Nisan’da olduğu gibi 24 Haziran’da yine rekorlara imza atıyor muyuz? İnşallah iyi olacak, Isparta’da bu iş biti. Isparta kararını vermiş. Şimdiden sandığın rengi belli olmuş” diye konuştu. 
 
  "Koltuk sevdamız olmadı" 
  Kalan 27 günün en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Isparta’da zafer sancağını hep birlikte dalgalandıracaklarını kaydetti. 16 yıldır Türkiye’ye gece gündüz hizmet ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin kalkınması içini refahının yükselmesi için gayret ediyoruz. Isparta gelişsin, güçlensin diye 2002 Kasım’ından  beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar çalışmaktan yorulmadık. Aşkılan koşan yorulmaz. Makam ve mevkilerin, koltukların bizi hedeflerden saptırmasına, yolumuzdan alıkoymasına fırsat vermedik. Bugünde ilk günkü gibi heyecanlıyız. İlk günkü gibi 81 ilimize, 81 milyonun her ferdine ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz” dedi. 
 
  "Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 480" 
  Türkiye’nin 16 yılda büyük rekorlara imza attığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ulaşımda, yatırımda, ekonomide, savunma sanayiinde, sağlıkta, eğitimde cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdik. Bölücü örgütünden FETÖ’süne içeriden ve dışarıdan gelen tüm saldırılara karşı birlik ve beraberlikten, kardeşlikten asla taviz vermedik. Türkiye bu başarıyla dosta güven, hasımlarının yüreklerine korku saldı. Son rakamı vereceğim, Afrin’de son olarak geldiğimiz nokta teröristlerden 4 bin 480’ini etkisiz hale getirdik. Güvenlik güçleri Mehmedimizin kanını yerde bırakmadı. Kuzey Irak’ta PKK’lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa Mehmetçiğimiz orada. Bu ülkenin refahı, huzurunu kimse bozamayacak. Ama dirayeti olan bir iktidar olursa. Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bu iş yürek işi yürek. Bu iş kürekle olmaz. Bunlar ne diyorlardı. Afrin’de ne işiniz var diyorlardı. Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere asla dur durak bilmeyiz, üzerine gideriz” ifadelerini kullandı.  
 
  "Bu iş vergi memuru ile olmaz" 
  Dünyada fakir ülkelere elini uzatan birinci ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Hamd olsun. Verdikçe zenginleşiyoruz. Şuanda büyümede 7,4 ile bir numarayız dünyada. Çıkmış birileri yok kurmuş, yok şuymuş, geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manüpilasyonlarla bizi vuramazsınız. Bak çıkmış birisi de diyor ki, ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız.’ Öbürü biz yatırımları durduracağız. Ya senin bütçen boş diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Geldiğimizden bu yana kaynakları çeşitlendirerek bu yatırımları yaptık. 25 havalimanına 29 daha ilave ettik. Bunlara kalsa onlar havalimanı falan yapmaz. Doğru dürüst yol yoktu, bu bölünmüş yolları yaptık. Duracak mıyız? Bunlar ne derse desin biz yatırımlarımıza devam edeceğiz. Diyor ki bu Erdoğan, Yavuz Sultan Köprüsü'nü yapmış bende gelirim 4’cüyü yaparım diyor. Senin ne haddine. Bir taraftan onu yaptırmam, şunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taratan 4’ncüyü yaparım diyeceksin. Nasıl neyle yaptıracaksın. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir ülkeyiz. Şuanda Türkiye G-20’de. Bunlar tartışılıyor, konuşuluyor; nasıl yaptınız, kamu-özel ortaklığını nasıl kurdunuz. Biz bunları dünyaya anlatıyoruz. Ve bu iş vergi memuru ile olmaz, ekonomiyi yönetecek sevk ve idare ile olur” dedi.  

İHA


                                         
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