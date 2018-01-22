BALIKÇILAR BU KEZ KURTARMAK İÇİN OLTA ATTI

- Antalya’da balık avlamaya giden 47 yaşındaki Seyfettin Çetin yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü. Talihsiz adamı, balık avlayan diğer balıkçılar, balık oltasıyla hayatta kalmasını sağladı.Olay , Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde balık avlamak için Muratpaşa Belediyesi Falez Parkı’ndaki falezlere gelen Seyfettin Çetin(47), oltasının kayalıklara takılması üzerine, kayalıklardan aşağıya indi. Burada oltasını kurtarmaya çalışan Çetin, dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten denize düştü. Bu sırada Çetin’in yanında balık tutan Uğur ve Orhan Selvi kardeşler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve denizden takviye yardım istendi.Bu sırada ise arkadaşlarının yorulduğunu gören Uğur ve Selvi kardeşler önce dinlenmesi için Çetin’e bidon attılar, daha sonra ise balık tuttukları oltaya ağaç parçası takarak denize fırlattılar. Bidon üzerinde arkadaşlarının attığı oltaya tutunan Çetin, 2 kere oltanın kopması sonucu dalgalı denizde açığa sürüklendi. Bir müddet sonra kıyıya gelen Çetin’e arkadaşları bu sefer, polisin getirdiği can simidini fırlattı. Can simidini yakalayan Çetin, tehlikeyi atlattıktan sonra, balıkçıların üçüncü kez attığı oltaya tutundu. Kısa süre sonra ise olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir bot yanaşarak, Çetin’i kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Antalya Limanı’na götürülen Çetin, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayın kahramanlarından Orhan Selvi, “Arkadaşımın oltası kayaya takıldı, kayadan kurtarayım derken aşağıya düştü. 45 dakikadır suda. Oltayla tutmaya çalıştık” diye konuşurken, kardeşi Uğur Selvi ise “3 defa kayaya getirdik, 2 defa oltanın kopması sonucu uzaklaştı. 100 metre kadar açığa sürüklendi. Kendisini inmemesi için uyardık ama oltasını kurtarmak istedi, dengesini kaybedip aşağıya düştü. Yardım olsun diye bidon attık, onu göndermesek dibe batardı. Hayatını ona borçlu desek olur” dedi.ANTALYA (İHA)