BİR HORTUM FELAKETİ DAHA!

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabaha karşı meydana gelen hortum felaketi sonrası hasar tespit çalışmaları başladı. İlçenin bir bölümündeki elektrik, iletişim ve altyapı hizmetlerindeki kesintinin giderilmesine çalışılıyor.Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kuzdere Çamyuva ve Tekirove Mahallelerine ait yaklaşık 10 kilometrelik bir hat üzerinde sağanak yağmur ve dolu ile birlikte ortaya çıkan hortum, evlerin ve işlerlerinin çatılarını, bir caminin minaresinin tepe bölümünü uçurdu, çok sayıda binada zarar meydana gelirken, ağaçlar ve seralarda büyük hasar oluştu. Devasa çam ağaçları kibrit çöpü gibi kırılırken, birçoğu da kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar binalarla birlikte, Tekirova’da mezarlara da zarar verdi.D-400 Karayolu’nan Çamyuva ve Tekirova Mahallesi mevkiinde yol kenarındaki kızılçam ormanlarındaki yüzlerce ağacı kökünden söken, kibrit çöpü gibi parçalayan hortum, buradaki domates seralarına büyük zarar verdi. Hortumun, Tekirova sahilindeki kızaktaki bazı teknelerin devrilmesine yolaçtığı ve turistik tesislerde de hasara yolaçtığı bildiriliyor.Kemer kaymakamlığı Tarım İlçe Müdürlüğü, Türktelekom, İtfaiye ve ASAT ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, yaklaşık 90-100 dönümlük sera alanının zarar gördüğü tahmin ediliyor. Kuzdere ve Tekirova’da zarar gören elektrik, altyapı ve iletişim hizmetlerinin yeniden verilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.ANTALYA (İHA)