AFRİN'DE BULUNAN TÜRK ASKERİNDEN ISPARTA'YA SELAM

Suriye'nin Afrin bölgesindeki "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Ispartalı Asker, bombanın üzerine mesaj yazarak fotoğrafını çekip gönderdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı ’Zeytin Dalı Harekâtı’nda görevli Ispartalı asker terörle mücadelede kullanılan bir bombanın üzerine "Afrin’den Eğirdir’e Selam", "Mahmatlar Senin İçin" yazarak fotoğrafını gönderdi.Haber:Kemal ERBEN