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BAKA Yönetim Kurulu Antalya’da toplandı

BAKA Yönetim Kurulu Antalya’da toplandı
ISPARTA
G.Tarihi: 25.12.2018 14:33
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BAKA Yönetim Kurulu Antalya’da toplandı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, 2018 yılının son olağan toplantısını Antalya Valiliği’nde gerçekleştirdi.

BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Antalya Valiliği Toplantı Salonu’ndaki Aralık ayı olağan toplantısının açılış konuşmasında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, bir yıllık çalışmalar için yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Isparta Valisi Seymenoğlu, “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 117. Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştireceğiz. Malumunuz olduğu üzere BAKA olarak Isparta, Burdur ve Antalya’dan nitelikli gördüğümüz projelere destek sağlıyoruz. Yeni yılın mali destek programı ilanına da önümüzdeki haftalarda Genel Sekreterliğimiz duyuruya çıkacak ve bölgemize teşvik bekleyen girişimcilerimizin projelerini kabul etmeye başlayacağız. Bu projeler belli bir periyod içerisinde değerlendirildikten sonra geri dönüşler olacak, kabul edilen projeler için bütçemiz kaynakları elverdiği ölçüde en uygun projelere kaynak aktarılmasını sağlayacağız. Şimdiden önümüzdeki yıl kabul edilecek olan projelerin Batı Akdeniz bölgemiz, illerimizdeki vatandaşlarımız ve girişimcilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Önceki yıllarda kabul edilmiş uygulanan ve uygulanmaya devam eden projelerimizin de yine bu kapsamda gerek istihdam yaratması anlamında gerek farklı iş kollarında sanayi olabilir tarım olabilir yatırımlara destek olduğundan eminiz. Bizden önceki çalışmalardan dolayı yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, uygulanmış olan projeler bizler için çok önemli, bir sonraki yıllarda gündeme alacağımız, değerlendireceğimiz ve takip edeceğimiz projelerin daha yakinen takibini ve değerlendirilmesinde bize fırsat sağlamıştır. Biraz önce söylediğimiz gibi inşallah 2019 yılında sunulan projeler üst düzeyde kabul görür, bütçe imkanımız elverdiğince artırarak birden fazla sektörü alanı ilgilendiren büyük projelere de kaynak aktarmış oluruz. Bu duygularla yönetim kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

BAKA Yönetim Kurulu’nun yılın son olağan toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile tamamlandı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki BAKA Yönetim Kurulu toplantısına; Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ve uzmanlar katıldı.
 
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