Asgari ücret belli oluyor! Bugün açıklanacak

Milyonların beklediği asgari ücret belli oluyor... Asgari ücret tespit komisyonu saat 10:00 itibarıyla son toplantısına başladı. Toplantı sonrası asgari ücret açıklanacak...



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısını bugün saat 10:00'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında başladı.



Toplantının ardından asgari ücretin 2019 yılında kaç lira olacağı açıklanacak.



ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YAPILDI



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptı.



İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, iş veren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer almıştı.