ISPARTA BALIKÇI

Son dakika! Yeni Asgari ücret belli oldu

Son dakika! Yeni Asgari ücret belli oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 25.12.2018 11:53
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Asgari ücret belli oldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yaptı. Yeni asgari ücret belli oldu. 2019'da uygulanacak asgari ücret net 2 bin 20 TL oldu. Bu rakama göre asgari ücrete yüzde 26 zam gelmiş oldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

İLK TOPLANTI 6 ARALIK'TA

Asgari ücret tespit komisyonu son toplantımızda emeği ve alın teri ile ülkemize değer katan işçi ve işveren kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret için 6 Aralık'ta bu salonda bir araya gelmiştik. İşçi ve işverenlerimizle asgari ücreti daha ideal noktaya getirmeyi hedeflemiştik. 2. toplantıyı TİSK ev sahipliğinde 13 Aralık'ta 3. toplantıyı ise 20 Aralık'ta gerçekleştirdik.

KOMİSYONUN 15 ÜYESİ VAR

Bakanlık olarak biz de işçi ve işverenlerimizi koruyarak ülkemizin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı önde tuttuk. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücret artışlarımıza bakarak bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. 15 üyeden müteşekkil bağımsız komisyonla tespit edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜİK değerlendirmeleriyle bu güne gelmiş bulunuyoruz.

NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 20 TL

Asgari ücret tespit komisyonu nihai kararına göre 1 Ocak itibariyle brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmedik. Bu karar oy birliği ile alınmıştır.

Komisyonda işçi temsilcisi olarak yer alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise şunları söyledi:

MÜKEMMEL DEĞİL ANCAK GÜZEL BİR ÜCRET

98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.

YÜZDE10'Ü DEĞİL AMA 80'İNİ MUTLU ETTİK

Bu arada başımıza gelmeyen kalmadı. TÜRK-İş Başkanı sokağa davet ediyor. Ne yapacağım plaja mı davet edeceğim. Kırmadan dökmeden derdimi anlatacağım. Sayın Bakanımız uzlaşı içinde yardımcı oldu. Sendikalardan bir tanesi hariç yardımcı oldu. Paçamızdan çekmeye çalıştı. Birileri suç duyurusunda bulunuyor.Yüzde 100 mutlu etmedik belki ama yüzde 80 mutlu ettik. 
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