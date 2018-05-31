Isparta Belediyesi İftar Yemeği ve Ramazan Programları Keçiborlu’nun Ardıçlı köyünden devam etti. 11-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivalinin bir ayağının yapıldığı Ardıçlı Köyü sakinleri, Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a, köylerini, gülü Türkiye ve dünyaya tanıttığı için teşekkür etti. Başkan Günaydın, Ardıçlılara ve gülyağı fabrikası sahiplerine çağrıda bulunarak, “Gül bizim baş tacımız. Sizlerden isteğim köyünüzde çok güzel zeytin ağaçlarınız var ve güzel ürün alınabiliyor. Buraya bir zeytinyağı fabrikası kurulabilecek düzeyde üretim yapabileceğiniz kadar zeytin ağacı dikmenizdir. Siz zeytin tarlalarınızı çoğaltın, işadamlarımızda köyünüze bir fabrika kursun. Bu da köy halkımıza açıktan bir kazanç sağlayacaktır” dedi.Isparta Belediyesince geçen çarşamba günü Keçiborlu’nun Ardıçlı Köyünde İftar Yemeği ve Ramazan Programı düzenlendi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın programa eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılırken, belediye meclisi üyeleri ve çevre köylerin muhtarları da programda yer aldı.2010 yılı dünya Kur’an-ı Kerimi güzel okuma birincisi Hafız Alper Kanderun’un Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından okunan ezanla birlikte Ardıçlı’da iftar sofralarını dolduran yüzlerce kişi hep birlikte iftarını açtı. Ardıçlı Köyü Muhtarı Yakup Yolcu, köylerinde düzenlenen bu programla kendilerinin onurlandırıldığını söylerken, belediyenin festival kapsamında köylerinde yaptığı etkinliklerden dolayı teşekkür etti ve bu etkinliklerin köylerinde devam ettirilmesi talebini iletti.Aydoğmuş, Kaplanlı, Kozluca, Gülköy, Yenitepe, Kuyucak, İncesu Muhtarlarının da katıldığı iftar yemeğinde ayrıca Sebat Gülyağı Fabrikası sahibi Süleyman Kınacı ile Aydın Gülyağı Fabrikasının temsilcilerinden Kenan Aydın da yer aldı.Ardıçlı’nın güzel bir köy olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında köyde bir dizi etkinlikler düzenlediklerini hatırlatarak, “Ardıçlı köyümüzü, Isparta’nın gülünü Türkiye ve dünya duydu. Ne mutlu Ardıçlı köyümüze, muhtarına ve halkına. Muhtarımız etkinlik kapsamında gül tarlalarını belediyemize daha doğrusu gelen misafirlere açtı. Muhtarınız gani gönüllü bir insan” dedi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ardıçlı Köyü halkına ve programa katılan gülyağı fabrikası işletmecilerine de önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Günaydın, Ardıçlı’da gülün yanı sıra zeytin de yetiştiğine işaret ederek, köydeki vatandaşların köyün bir bölümünü de zeytin ağaçlarıyla donatmalarını isterken, gülyağı fabrikası sahiplerinin de köye zeytinyağı fabrikası kurması çağrısında bulundu. Gül hasadının ardından, köyde sonbahara doğru da zeytinlerin olabileceğini böylece köye gülün yanı sıra ikinci bir gelir kapısı açılabileceğini belirten Günaydın, “Zeytinyağı her derde deva. Gül bizim baş tacımız. Sizlerden isteğim köyünüzde çok güzel zeytin ağaçlarınız var ve güzel ürün alınabiliyor. Buraya bir zeytinyağı fabrikası kurulabilecek düzeyde üretim yapabileceğiniz kadar zeytin ağacı dikmenizdir. Siz zeytin tarlalarınızı çoğaltın, işadamlarımızda köyünüze bir fabrika kursun. Bu da köy halkımıza açıktan bir kazanç sağlayacaktır” görüşlerinde bulundu.Konuşmaların ardından İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan birbirinden güzel eserlerini programa katılanlar için seslendirirken, çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Programın köylerinde düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da, “Başkanımıza iki konuda teşekkür ediyoruz. Birincisi köyümüzde düzenlendiği festivalle gülümüzü ve yöremizi Türkiye’ye ve dünyaya tanıttı. Bir diğeri de yine köyümüzde iftar ve ramazan programı düzenledi. Başkanımızdan Allah razı olsun” dediler.ISPARTA BELEDİYESİ