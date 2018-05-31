- Isparta’nın Gelendost ilçesinde hasta almaya giden ambulans, yolda biriken çamura saplandı. Hasta, ambulans çamurdan çıkarılmayınca ikinci ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Olay Gelendost ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbar üzerine Yeşilköy köyüne giden ambulans yolda biriken çamura saplandı. Ambulans çamurdan çıkarılamayınca ekipler ikinci bir ambulans çağırarak yardım istedi. Gelen ikinci ambulans ile ulaşılan hasta İbrahim Yıldırım önce Eğirdir Devlet Hastanesine ardından da Isparta’ya sevk edildi.Çamura saplanan ambulans ise Gelendost Belediyesinin kepçesi ve bölgede bulunan vatandaşların traktörlerinin yardımıyla çıkarıldı.İHA