Bakandan emeklilere müjde! Kalıcı olacak...

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere bayram ikramiyesi düzenlemesinin kalıcı bir düzenleme olduğunu ve emeklilere ikramiye düzenlemesinin bütçeye 22.3 milyar lira etkisi olacağını söyledi.





Ağbal, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söylerken, emeklilere bayram ikramiyesinin kalıcı olduğunu ve bundan sonraki tüm dini bayramlarda ödeneceğini söyledi



Ağbal Türkiye'de kurumlar vergisi oranlarının da düşeceğini ifade etti.



Ağbal'ın açıklamasının satır başları şöyle:



Türkiye'de Kurumlar vergisi oranı düşecek, uluslararası rekabette kurumlar vergisi oranı önemli bir faktör. Bakanlar Kurulu her an bu düzenlemeyi geri alıp, kurumlar vergisini yüzde 20'ye düşürebilir.



İlk çeyrekte güçlü bir büyümeyi yakalayacağız. Bütçe açığının yıl sonu hedeflerimize yakın olacağına inanıyorum.



EMEKLİLERE 65 YAŞ AYLIĞI



65 yaş aylığının 500 liraya çıkarılması düzenlemesini yaptık. Bunun 1.6 milyarlık gider artışı etkisi olacak. Yine emeklilerimize ikramiye düzenlemesi yaptık, 22.3 milyar lira etkisi olacak.



İKRAMİYELER KALICI OLACAK



Yapmış olduğumuz düzenleme çok açık ve net. Emeklilerimize her iki dini bayramda 1000 lira ikramiye ödeyeceğiz. Bu kalıcı bir düzenleme, önümüzdeki yıllarda da devam edecek.



16 yıldır bu ülkede AK Parti bütçe yaptı ve uyguladı. Bütçe performansında atılması gereken adımları atmaktan kaçınmadık. 2018 yılında bizim bütçede ortaya koyduğumuz bir bütçe açığı hedefi var, 67 milyar lira. Bu açığın yıl sonu bu seviyelerde kapanacağına inanıyoruz.



BÜTÇE AÇIĞI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR



Son yıllarda harcama artışı doğuran bazı kararlar nedeniyle birtakım kaygılar ifade ediliyor ama hala kamu maliyesi ekonominin en sağlam göstergelerinden biri yine bütçe açığı seviyesi. Bu yüzde 1'ler seviyesinde devam edecek. 2018 başında 2018 bütçesini dengelemek için bütçe açığında meydana gelecek artışları karşılamak için düzenlemeler yaptık, vergi düzenlemeleri yaptık.



KAMU MALİYESİ ÇERÇEVESİ OLUŞTURULACAK



Ekonomi ve maliye politikaları uyum içinde olacak şu anki koşullarda maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım, daha sıkı duruş oluşturmak gerekiyor, bu konuda sıkıntı yok. Önümüzdeki dönemde de vergi ayarlamaları bakımından enflasyonist baskılara neden olmayacak kamu maliyesi çerçevesi oluşturulacak.