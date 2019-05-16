19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan ve bu yıl İstiklal Mücadelemizin 100. Yılı Gençlik Haftası, 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Tren Garı önünden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar süren Gençlik Yürüyüşü ile başladı.
Tren garı önünde mehteran eşliğinde başlayan yürüyüşe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Yalçın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, milli sporcular, kulüp temsilcileri, sporcular, yurt öğrencileri katıldı.
Çok sayıda öğrenci ve sporcunun taşıdığı bayrak ve flamalarla renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son buldu.
Hükümet Meydanındaki törende ise ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek tarafından Atatürk Anıtına ‘Gençlik Haftası” çelengini sunuldu.
Tören haftanın anlamı ve önemine belirten konuşmayla devam etti. Gençlik Merkezi Üyesi İrem Demir, konuşmasında; “Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve "Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır" diyen yüce önder yediden yetmişe her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’imizle dünya milletleri arasında şerefli yerini almıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu memleketin istiklalini hediye, istikbalini ise emanet ettiği gençlik dimdik ayakta ve Atatürk’ün devraldığı milli mücadele ruhunu, bilimde, sanatta, sporda ve sosyal alanlarda yaşatmaktadır. Gençlerin, serbest zamanlarında yapmış oldukları sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin aktif olarak sergilemelerini, milli değerler etrafında toplumla bütünleşmelerini, görev ve sorumluluk duygularını geliştirmelerini sağlamak amacıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası kutlanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile çeşitli yarışmalarla gençlerin sosyalleşmesine fırsat sunan etkinliklerin yer alacağı gençlik haftası kutlamaları Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlanacaktır. Milli Mücadelemizin 100. Yılı kutlu olsun”
***İFTAR SONRASI 15 TEMMUZ CUMHURİYET VE
DEMOKRASİ MEYDANINDA BULUŞALIM
15-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında saat 21:00’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden 10 öğrenci tarafından canlı resim performansı, Ebru Çalışmaları, Penaltı Atışları, Mangala, Pinpon Topu Atış Yarışması, Bez Torba Dağıtımı ve Logo Basımı, Dart, Satranç, Bilek güreşi vb. etkinlikler yapılacak.
RESİM, FOTOĞRAF SERGİSİ
16–17 Mayıs 2019 tarihleri arasında saat 11.00’da IYAŞ AVM ‘de resim, ebru, fotoğraf, 3 boyutlu resim sergisinin açılış töreni yapılacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nin resim, ebru, fotoğraf ve 3 boyutlu resim kurslarına katılan üyelerin yaptıkları resim ve fotoğrafların yer aldığı sergi 17 Mayıs akşamına kadar devam edecek.
SPOR TURNUVALARI DEVAM EDİYOR
Milli Mücadelenin 100. Yılı konulu liselerarası resim yarışması yapılacak. 15-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Gençlik Haftası Spor etkinlikleri Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Dart branşlarında düzenleniyor.
SES YARIŞMASI
18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Işıkkent Spor Salonu’nda saat 14.00’da 15-29 yaş aralığı “Grubunu Kur Gel” Gençlik Merkezi müzik gruplarının yarışması yapılacak.
***KUTLAMA PROGRAMI IŞIKKENT SPOR SALONUNDA
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı programı, saat 09:00’da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak. Işıkkent Spor Salonunda kutlama programı ise saat 10:00’da başlayacak. Kutlama programının sürprizlerle dolu olacak.
***İL MÜDÜRÜMÜZDEN DAVET
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gençlik Haftasının ilimizde coşku ile kutlanması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.
İl Müdürü Murat Gevrek, Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan kutlama programına da tüm Isparta halkını davet etti.