Isparta'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Isparta'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.05.2019 18:15
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan ve bu yıl İstiklal Mücadelemizin 100. Yılı Gençlik Haftası, 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Tren Garı önünden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar süren Gençlik Yürüyüşü ile başladı.
Tren garı önünde mehteran eşliğinde başlayan yürüyüşe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Yalçın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, milli sporcular, kulüp temsilcileri, sporcular, yurt öğrencileri katıldı.
Çok sayıda öğrenci ve sporcunun taşıdığı bayrak ve flamalarla renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son buldu.
Hükümet Meydanındaki törende ise ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek tarafından Atatürk Anıtına ‘Gençlik Haftası” çelengini sunuldu.
Tören haftanın anlamı ve önemine belirten konuşmayla devam etti. Gençlik Merkezi Üyesi İrem Demir, konuşmasında; “Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve "Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır" diyen yüce önder yediden yetmişe her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’imizle dünya milletleri arasında şerefli yerini almıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu memleketin istiklalini hediye, istikbalini ise emanet ettiği gençlik dimdik ayakta ve Atatürk’ün devraldığı milli mücadele ruhunu, bilimde, sanatta, sporda ve sosyal alanlarda yaşatmaktadır. Gençlerin, serbest zamanlarında yapmış oldukları sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin aktif olarak sergilemelerini, milli değerler etrafında toplumla bütünleşmelerini, görev ve sorumluluk duygularını geliştirmelerini sağlamak amacıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası kutlanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile çeşitli yarışmalarla gençlerin sosyalleşmesine fırsat sunan etkinliklerin yer alacağı gençlik haftası kutlamaları Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlanacaktır. Milli Mücadelemizin 100. Yılı kutlu olsun”

***İFTAR SONRASI 15 TEMMUZ CUMHURİYET VE
DEMOKRASİ MEYDANINDA BULUŞALIM
15-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında saat 21:00’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden 10 öğrenci tarafından canlı resim performansı, Ebru Çalışmaları, Penaltı Atışları, Mangala, Pinpon Topu Atış Yarışması, Bez Torba Dağıtımı ve Logo Basımı, Dart, Satranç, Bilek güreşi vb. etkinlikler yapılacak.

RESİM, FOTOĞRAF SERGİSİ
16–17 Mayıs 2019 tarihleri arasında saat 11.00’da IYAŞ AVM ‘de resim, ebru, fotoğraf, 3 boyutlu resim sergisinin açılış töreni yapılacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nin resim, ebru, fotoğraf ve 3 boyutlu resim kurslarına katılan üyelerin yaptıkları resim ve fotoğrafların yer aldığı sergi 17 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

SPOR TURNUVALARI DEVAM EDİYOR
Milli Mücadelenin 100. Yılı konulu liselerarası resim yarışması yapılacak. 15-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Gençlik Haftası Spor etkinlikleri Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Dart branşlarında düzenleniyor.

SES YARIŞMASI
18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Işıkkent Spor Salonu’nda saat 14.00’da 15-29 yaş aralığı “Grubunu Kur Gel” Gençlik Merkezi müzik gruplarının yarışması yapılacak.

***KUTLAMA PROGRAMI IŞIKKENT SPOR SALONUNDA
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı programı, saat 09:00’da  Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak. Işıkkent Spor Salonunda kutlama programı ise saat 10:00’da başlayacak. Kutlama programının sürprizlerle dolu olacak.

***İL MÜDÜRÜMÜZDEN DAVET
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek,  “15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gençlik Haftasının ilimizde coşku ile kutlanması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.  Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.
İl Müdürü Murat Gevrek, Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan kutlama programına da tüm Isparta halkını davet etti.
 


 
1-211-221-231-241-251-26-11-271-29-11-30-11-31-11-32-11-33-1123-19-71x45dsc-0055-5dsc-0072-5dsc-0079-4dsc-0087-7dsc-0097-1dsc-0099-1dsc-0100-1dsc-0106-2dsc-0218-41-30-1dsc-0230-21-2-231-3-221-5-231-6-121-7-101-8-71-9-51-10-51-11-41-12-31-13-31-14-11-15-11-16-11-17-11-181-191-20

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​Yörük Kültürü Geleceğe Miras Kalacak
Başdeğirmen, Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Birlik Başkanı oldu
Tempo Park açık hava çay bahçesi sezonu açtı
Isparta Milli Eğitim Müdürü veda mesajı yayınladı
Bakan duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni geliyor
Kulübün adı Isparta 32 spor olarak değişti
Ispartalı İş Adamlarından ISUBÜ'ye Övgü
SDÜ’nün 211 sayfalık Dördüncü Yıl Kitabı Yayımlandı
Isparta'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Isparta'da bu bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi
TMSF Başkanı Isparta'da ITKM'de incelemelerde bulundu
Isparta'da trafiğe kapalı karayolu uyarısı
Ramazan Sokağına Afrika Gecesi Damga vurdu
ŞİFAYI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE BULDU
İFTARLIK SAHURLUK GIDALAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
ITKM’de önemli gelişme! TMSF Başkanı Isparta’ya geliyor
ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN DUYURU
Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti
Isparta'da Anneler Günü kutlama programı
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Anneler Günü mesajı
Isparta Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı
Isparta'da bu köyde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA KAÇAK AVLANAN ŞAHISLARA CEZA KESİLDİ
Isparta'da Engelliler Haftası yürüyüşü ve programı
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN DUYURUISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN DUYURU13 Mayıs 2019
Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkentiIsparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti12 Mayıs 2019
ISPARTA'DA SOĞUK HAVA DEPO YANGINIISPARTA'DA SOĞUK HAVA DEPO YANGINI10 Mayıs 2019
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 10 Mayıs 2019
Güven İslamoğlu’nun Isparta YolculuğuGüven İslamoğlu’nun Isparta Yolculuğu09 Mayıs 2019
ITKM’de önemli gelişme! TMSF Başkanı Isparta’ya geliyorITKM’de önemli gelişme! TMSF Başkanı Isparta’ya geliyor13 Mayıs 2019
ISPARTA'DA KAÇAK AVLANAN ŞAHISLARA CEZA KESİLDİISPARTA'DA KAÇAK AVLANAN ŞAHISLARA CEZA KESİLDİ10 Mayıs 2019
Isparta'da bu köyde elektrik kesintisi olacakIsparta'da bu köyde elektrik kesintisi olacak10 Mayıs 2019
Isparta Belediye Başkanı Anneler Günü MesajıIsparta Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı10 Mayıs 2019
Isparta'da Engelliler Haftası yürüyüşü ve programıIsparta'da Engelliler Haftası yürüyüşü ve programı10 Mayıs 2019
Isparta'da trafiğe kapalı karayolu uyarısıIsparta'da trafiğe kapalı karayolu uyarısı14 Mayıs 2019
Burdur'da kenevir yetiştiren cezaevi firarisi yakalandıBurdur'da kenevir yetiştiren cezaevi firarisi yakalandı10 Mayıs 2019
Isparta'da Anneler Günü kutlama programıIsparta'da Anneler Günü kutlama programı11 Mayıs 2019
Bakan duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni geliyorBakan duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni geliyor15 Mayıs 2019
Isparta'da Çocuklar Vali Amcalarıyla Hem Eğlendi Hem ÖğrendiIsparta'da Çocuklar Vali Amcalarıyla Hem Eğlendi Hem Öğrendi09 Mayıs 2019
Vali Seymenoğlu şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştuVali Seymenoğlu şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu09 Mayıs 2019
TMSF Başkanı Isparta'da ITKM'de incelemelerde bulunduTMSF Başkanı Isparta'da ITKM'de incelemelerde bulundu14 Mayıs 2019
İFTARLIK SAHURLUK GIDALAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DEİFTARLIK SAHURLUK GIDALAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE13 Mayıs 2019
Isparta'dan Ramazan Ayında Nasıl Beslenmeliyiz? bilgilendirmesiIsparta'dan Ramazan Ayında Nasıl Beslenmeliyiz? bilgilendirmesi09 Mayıs 2019
Ramazan Sokağına Afrika Gecesi Damga vurduRamazan Sokağına Afrika Gecesi Damga vurdu14 Mayıs 2019