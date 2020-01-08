BASIN BİLDİRİSİ



4. Isparta Kitap Fuarı



Isparta Belediye Başkanlığınca 28 Şubat - 08 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Isparta Kitap Fuarında Ispartalı ve Isparta ya Hizmet etmiş yerel yazar ve şairlerimiz için bir stant ayrılacaktır.



Ispartalı ve Isparta ya hizmet etmiş yazar ve şairlerimizin basılan kitaplarının tanıtımı ve satışlarının da yapılabileceği stantta yer alabilmeleri için bir dilekçe ve fuara katılmayı düşündüğü kitaplar dan birer örnekle birlikte 03 Şubat 2020 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müze müracaat etmeleri gerekmektedir.



Müracaat: Kültür Şubesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü





ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

